Lutowe nowości na ekranach kin Helios

W najbliższym tygodniu na fanów filmowych wrażeń czeka moc premierowych seansów, porywające hity oraz przeróżne seanse specjalne, w tym między innymi Kino Kobiet! Dziecięcą publiczność ucieszą familijne animacje oraz Filmowy Poranek. Wielkie emocje na ekranach kin w całej Polsce gwarantowane!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Nowość – komedia „Masz Ci los!” – rozbawi fanów rodzimych produkcji. Podczas stypy po pogrzebie ukochanego dziadka rodzina orientuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon jest w marynarce. Trzy metry pod ziemią. Rodzina i przyjaciele nagle odczuwają potrzebę zobaczenia dziadka jeszcze raz... Zaczyna się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną podzielić się z jak najmniejszą liczbą pozostałych. Człowiek jest z gruntu dobry... ale nie, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze!

Miłośników mocnych filmowych wrażeń zainteresuje horror „Pukając do drzwi”... Eric i Adrew razem z adoptowaną córką są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania. To będzie piętnasty film w karierze twórcy takich filmów jak „Szósty zmysł”, „Split” czy „Old”. Shyamalan jest też producentem i autorem scenariusza.

„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica skorpiona” to natomiast pozytywna propozycja dla rodzin. Miasteczko Valleby za kilka dni obchodzi 500. urodziny! Świętowanie może jednak przerwać złodziej, którego znakiem rozpoznawczym jest... skorpion. Przed parą detektywów kolejny twardy orzech do zgryzienia. Komuś najwyraźniej bardzo zależy na tym, żeby impreza nie doszła do skutku. Z Akademii Nauki ginie teleskop, fajerwerki błyskają przedwcześnie, a ze sklepu z biżuterią ginie żywy skorpion. Maja i Lasse mają kilku podejrzanych... Z myślą o osobach z nadwrażliwością sensoryczną, dla których wizyta w kinie może stanowić wyzwanie, Helios zaprasza na pokaz tego filmu także w ramach unikalnego cyklu Seansów Przyjaznych Sensorycznie w sobotę, 4 lutego.

Na młodych widzów czeka także animacja „Mumie”. W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Czy przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki?

Animacja „Zadziwiający Kot Maurycy” to kolejna propozycja familijna w repertuarze Heliosa. Tytułowy Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez „cichego wspólnika” naciąga ludzi na rzekomą „plagę szczurów”, którą jest w stanie pokonać tylko dźwięk magicznego fletu. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to kumple Maurycego, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy...

W niedzielę 5 lutego o godzinie 10:30 Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek. Wówczas, w ramach cyklu Filmowe Poranki, zaprezentowany zostanie nowy zestaw bajek „Strażak Sam”. Ta ciepła animacja podbija serca małych kinomanów na całym świecie. Codzienne życie tytułowego bohatera toczy się spokojnie, jednak czasami zdarzają się różne zaskakujące sytuacje i przygody. Projekcję Filmowych Poranków tradycyjnie poprzedzą konkursy i zabawy na sali kinowej.

Na dorosłych widzów czekają dwie polskie produkcje. Pierwsza z nich to „Pokusa”, która przyniesie wiele filmowych wrażeń... Ambitna Inez marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w serwisie śledzącym życie gwiazd, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny! „Niebezpieczni dżentelmeni” to natomiast polska komedia kryminalna. Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się po mocno zakrapianej imprezie. Głowy pękają, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo, do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów...

6 lutego fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na seans dramatu „Aftersun”. Młody ojciec Calum i jego córka Sophie wyjeżdżają razem do tureckiego kurortu. Podczas wspólnych wakacji stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Niezwykle ciepły i wzruszający debiut Charlotte Wells, który swoją premierę miał na festiwalu w Cannes, zdobył już w tym sezonie ponad 170 nominacji i nagród.

Helios zaprasza także na najbliższe Kino Kobiet. W środę, 8 lutego fanki cyklu będą mogły zobaczyć przedpremierowo zmysłową produkcję „Magic Mike: Ostatni taniec". Mike Lane ponownie pojawia się na scenie po długiej przerwie, po transakcji biznesowej, która upadła, zostawiając go spłukanego. W nadziei, że będzie to ostatnie „hurra”, Mike udaje się do Londynu z bogatą bywalczynią towarzystwa, która wabi go ofertą nie do odrzucenia i... swoim własnym planem.

Bilety na lutowe seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w kasach kin oraz w mobilnej aplikacji. Przy zakupie warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc, a także korzystne ceny biletów.