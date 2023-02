Kolejne nowości w komunikacji nocnej w Sosnowcu. Zgłoś swoją podróż!

Od 1 lutego 2023 następują kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji nocnej na terenie Sosnowca.

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu Nocnej Komunikacji Miejskiej (NKM) w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego wprowadzono w lipcu 2021 roku. Nocne kursy na linii tramwajowej nr 27 między centrum Sosnowca a dzielnicami Dańdówka, Klimontów, Porąbka i Kazimierz Górniczy zastąpione zostały wtedy minibusem kursującym na życzenie pasażerów.

– Rozwiązanie, które spowodowało, że po torach nie poruszały się puste tramwaje, a przejazd busem odbywał się wtedy, kiedy następowała taka potrzeby ze strony mieszkańców sprawdziło się – przyznaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Od początku grudnia takie rozwiązanie zostało rozszerzone na nieco zmodyfikowaną trasę tramwaju i autobusu zastępczego na linii nr 26 między Milowicami a Mysłowicami.

Jak to działa?

– Kurs można zamówić za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na Google Play lub App Store. Specjalny QR-kod, który przekierowuje do niej można również znaleźć na plakatach, które znajdują się na każdym przystanku na trasie komunikacji nocnej. Usługa jest odpłatna. Koszt jednego kursu to 3 złote. Taka forma komunikacji nocnej funkcjonuje w godzinach od 23.00 do 5.00 – przypomina Piotr Kłys, prezes zarządu Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.

Pasażer, który zgłosi w aplikacji chęć przejazdu, otrzymuje informację za ile minut na wybranym przez niego przystanku pojawi się bus. Wszystkie przydatne informacje oraz szczegółową mapę przystanków można znaleźć na stronie internetowej www.sosnowiec.blees.co

Na bazie dotychczasowych doświadczeń od 1 lutego zostają wdrożone kolejne zmiany w komunikacji nocnej, które będą wartością dodaną. Ich celem jest ułatwienie nocnych podróży mieszkańcom Sosnowca. Do tej pory pasażer, który miał potrzebę przemieszczenia się w nocy z Niwki do Kazimierza Górniczego musiał najpierw w aplikacji zamówić kurs według trasy linii nr 26 np. z przystanku Niwka Fabryka do Ronda Ludwik, a potem powtórnie skorzystać z aplikacji i zamówić kurs na trasie „27” z Ronda Ludwik np. pod dawną kopalnię Kazimierz-Juliusz. Teraz taką podróż będzie można odbyć na podstawie jednego zgłoszenia od razu zamawiając podróż między przystankami Niwka Fabryka i Kazimierz Górniczy Kopalnia.

Lista obsługiwanych przystanków:

Milowice Hala Sportowa, Milowice Zakłady Mięsne, Milowice Podjazdowa, Milowice Centrum Logistyczne, Egzotarium, Osiedle Piastów, Piłsudskiego/Sobieskiego, Dworzec PKP, Aleja Zwycięstwa, Estakada, Urząd Miasta, Małachowskiego, Wspólna, Sienkiewicza, Ostrogórska, Rondo Ludwik, Dębowa Góra Wiadukt, Dębowa Góra Ogródki Działkowe, Dębowa Góra Kolonia Ludmiła, Niwka Kolonia Staszic, Niwka Pawiak, Niwka Fabryka, Niwka Kościół, Modrzejów Rynek, Mysłowice Poczta, Mysłowice Urząd Miasta, Niwka Cmentarz Komunalny, Dańdówka Osiedle, Dańdówka Osiedle Kalinowa, Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół, Osiedle Wanda, Dębowa Góra Zakopiańska, Dańdówka Cmentarz, Dańdówka Skrzyżowanie, Dańdówka Klonowa, Klimontów Makuszyńskiego, Klimontów Kolonia Pstrowskiego, Klimontów Policja, Klimontów Basen, Klimontów Ogródki Działkowe, Klimontów Hospicjum, Porąbka Dworzec PKP, Porąbka Kopalnia, Porąbka Łukasiewicza, Porąbka Pekińska, Porąbka Wiejska, Kazimierz Górniczy Pętla, Kazimierz Górniczy Kopalnia, Kazimierz Górniczy Osiedle Wagowa.