Lato z Kolejami Śląskimi: nowe połączenie i ważne korekty

Druga niedziela czerwca to, jak co roku czas na letnią korektę rozkładu jazdy na kolei. Dokładnie wtedy Koleje Śląskie uruchomią codzienne połączenie między Rybnikiem i Gliwicami. A to tylko jedna z wielu dobrych informacji na lato związanych z ofertą regionalnego przewoźnika.

Na tę informację mieszkańcy Rybnika, Knurowa i Gliwic czekali od dawna – Koleje Śląskie, oprócz dotychczas kursujących pociągów weekendowych, uruchomiądodatkowo osiem pociągów na dobę (4 pary) w dni robocze. Od września liczba kursów na tej linii zwiększy się do 18 pociągów dziennie.

Koleje Śląskie połączą Rybnik z Gliwicami

Uruchomienie nowych pociągów łączących Rybnik z Gliwicami jest możliwe dzięki współpracy Województwa Śląskiego, miasta Rybnika i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które zadeklarowały partycypację finansową w kosztach przedsięwzięcia. Szacunkowy koszt kursowania nowych pociągów w 2024 roku wyniesie około 3,5 mln zł. Oprócz Rybnika i Gliwic pociągi obsłużą także stacje i przystanki pośrednie: Rybnik Paruszowiec, Leszczyny, Knurów i Przyszowice.

Pogoria? Jak co roku dojedziesz i wypoczniesz

To nie jedyna nowość w ofercie regionalnego przewoźnika na sezon letni. Na linii S1 (Gliwice – Częstochowa) wybrane pociągi będą zatrzymywały się na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria, zlokalizowanym w bliskiej odległości kompleksu rekreacyjnego Pogoria.

Zakopane też w zasięgu ręk

Będzie też coś dla tych, którzy wolą dalsze podróże. Sprinter Ornak (linia S51 do Zakopanego) będzie kursował w każdy wakacyjny weekend od 22 czerwca do 1 września. Pociąg będzie rozpoczynał swój bieg nie w Katowicach, jak dotychczas, a w Częstochowie i obsłuży dodatkowe przystanki: Częstochowa Raków, Poraj, Myszków, Zawiercie, Łazy, Dąbrowa Górnicza, Będzin Miasto oraz Sosnowiec Główny. Koleje Śląskie uruchomią też dodatkowe połączenia do beskidzkich kurortów turystycznych. Sprinter Równica (Katowice – Wisła Głębce – Katowice) i Sprinter Stożek (Wisła Głębce – Rybnik – Wisła Głębce) będą kursować w dni wolne

Velo Cugiem do Wisły przez cały tydzień

27 kwietnia na torach województwa śląskiego pojawił się Velo Cug, czyli pociąg Kolei Śląskich ze specjalną strefą rowerową mieszczącą aż 36 jednośladów. Początkowo Velo Cug powstał z myślą o weekendowym połączeniu Katowice – Wisła Głębce, ale od 9 czerwca pociąg będzie kursował także w dni robocze. Pociągi z Katowic będą wyjeżdżać o godz. 8:07 i 13:42. Do stacji Wisła Głębce dotrą odpowiednio o godz. 10:01 i 15:35. Podróż powrotna z Wisły Głębce będzie możliwa o godz. 10:27 i 16:40 z dojazdem na dworzec w Katowicach o godz. 12:30 i 18:34.

Pełny rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy dostępnym na stronie www.kolejeslaskie.pl.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.