Kwalifikacja wojskowa 2024 w Sosnowcu. Sprawdź terminy!

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Sosnowcu rozpocznie się od 4 marca i potrwa do 16 kwietnia, wyłączając dzień 29 marca. W lutym do osób objętych obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej trafią wezwania na komisję lekarską.

Kwalifikacja wojskowa w Sosnowcu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440) kwalifikacja obejmie nie tylko młodych mężczyzn.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Do czynności składających się na proces kwalifikacji wojskowej należą:

sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej (tylko w przypadku wprowadzenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej);

wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;

wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Lista osób, które zostaną objęte obowiązkiem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, została wskazana w rozporządzeniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z treścią dokumentu, do stawienia się przed komisją wojskową zobowiązano:

mężczyzn urodzonych w 2005 roku;

mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej;

kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku lub kończą naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;

ochotników, którzy ukończyli 18. rok życia, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji.