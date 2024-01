"Kto Puka?" w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Spektakl “Kto puka?” autorstwa Przemka Piłkarskiego i w reżyserii Jacka Jabrzyka, dyrektora artystycznego Teatru Zagłębia bierze udział w 30. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

"Kto Puka?" z sukcesami

Konkurs ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Jest organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W przezabawnej farsie „Kto puka?” autorstwa Przemka Piłkarskiego i w reżyserii Jacka Jabrzyka, dyrektora artystycznego Teatru Zagłębia widzowie zaglądają do typowego mieszkania, w typowym bloku, w typowym mieście, w typowym kraju. Tam, gdzie typowi bohaterowie i ich typowo łóżkowe tajemnice są typowo ukrywane. Tylko po co? – nasuwa się pytanie. Co wydarzy się, gdy nieoczekiwanie spotkają się: Renata z kochankiem, teść Renaty z księdzem i mąż Renaty z powiedzmy, hydraulikiem? I to w dodatku w tym samym mieszkaniu?