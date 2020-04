Książkomat i wrzutnia w Sosnowcu - czynne

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu od wtorku 28 kwietnia zachęca do korzystania z książkomatu i wrzutni Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11.

Usługa umożliwi wypożyczanie i zwracanie książek w okresie oczekiwania na otwarcie placówek bibliotecznych

UWAGA - w związku z bardzo dużym zainteresowaniem usługą, Biblioteka uprzejmie prosimy o jak najszybsze odbieranie zamówionych książek. Pomoże to w sprawniejszej obsłudze urządzenia i umożliwi większej grupie Czytelników skorzystanie z książkomatu.

Drodzy Czytelnicy, wiemy jak bardzo brakuje Wam dostępu do książek. Powrót do prawdziwej normalności z pewnością jeszcze potrwa, ale wiedzcie, że bibliotekarze nieustannie pracują nad tym, by jak najlepiej przygotować się do ponownego otwarcia placówek w nowej, pełnej obostrzeń rzeczywistości.