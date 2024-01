"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" z sosnowieckimi policjantami

Dzielnicowi z komisariatu III, przewodnicy psów służbowych oraz profilaktycy z sosnowieckiej komendy przeprowadzili na Górce Środulskiej działania w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Policjanci z Sosnowca mówili o bezpieczeństwie na stoku

Celem policjantów było promowanie wśród narciarzy i snowboardzistów odpowiedzialnych postaw, a także poszerzanie ich wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów prawa obowiązujących na stokach.

W sobotę dzielnicowi z komisariatu III wspólnie z mundurowymi z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz przewodnikami psów służbowych wzięli udział w kampanii pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Działania były podejmowane na stoku narciarskim znajdującym się w Parku Środula. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów prawa obowiązujących na stokach narciarskich, w tym upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Mundurowi przypominali o odpowiednim ubiorze i wyposażeniu, elementarnych zasadach i przepisach obowiązujących na stoku oraz przekazywali tematyczne kolorowanki, ulotki i informatory.

Policja przypomina!

Międzynarodowy Dekalog Federacji Narciarskiej powstał, by zapewnić bezpieczeństwo na stokach. Powinni go poznać wszyscy narciarze. Trzeba wiedzieć, co robić, by uniknąć wypadku na stoku.