Kolejny etap prac na ul. Mikołajczyka.Trwa asfaltowanie

Remont ulicy Mikołajczyka wkracza w decydującą fazę. Właśnie rozpoczęło się asfaltowanie. To kolejny etap przemiany całej ulicy. Przebudowa dotyczy 600-metrowego fragmentu ulicy: od ronda Ludwik do właśnie remontowanego wiaduktu nad torami kolejowymi. Wykonawcą robót jest firma Silesia Invest z Gliwic, a koszt prac to 880 tysięcy złotych.

Co zmieni się na Mikołajczyka?

- Całkowicie przebudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych. Tam zostaną wydzielone azyle, a same przejścia będą dodatkowo doświetlone - mówi zastępca prezydenta Sosnowca, Jeremiasz Świerzawski. - Przejścia będą wyposażone w czujniki oświetlenia z detektorem ruchu. Pojawią się też "aktywne" znaki drogowe zasilane z baterii słonecznych.

Przy przejściach zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne. Na całej długości zostanie wymieniony asfalt. Co ważne, przy przebudowie nie ucierpi żadne drzewo.

Prace na Mikołajczyka, podobnie jak i na samym wiadukcie, zakończą się jesienią.