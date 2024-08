Kolejna wakacyjna atrakcja MBP w Sosnowcu - tworzenie ekologicznego muralu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024” – serdecznie zaprasza do udziału w plenerowej imprezie „EKOmural w centrum miasta”, podczas której stworzymy niepowtarzalne malowidło promujące ekologiczne życie i ochronę środowiska.

Dzieci stworzą ekologiczny mural

Warsztaty odbędą się w czwartek 29 sierpnia 2024 o godz. 11.00 w Bibliotece Tajemniczy Ogród przy ul. Gen. S. Grota Roweckiego 23. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – obowiązują zapisy. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Zaproszone do udziału w tej plenerowej imprezie dzieci, stworzą pod okiem artystki Alicji Ludwichowskiej, ekologiczny mural, obrazujący wszystko to, co najmłodszym kojarzy się z ochroną środowiska i życiem w zgodzie z naturą. Ścienne malowidło powstanie na zewnętrznym murze jednej z placówek MBP w Sosnowcu, a inspiracją dla autorów będą najpiękniejsze ilustracje z popularnych książek beletrystycznych i popularnonaukowych, wykorzystywanych podczas wakacyjnych zajęć świetlicowych.