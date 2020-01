Kara więzienia za cofnięcie licznika

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Przypominamy, że od 25 maja 2019 roku zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.



Zmiana wskazania drogomierza, czyli popularne cofnięcie licznika, znalazło się pod lupą stróżów prawa. Teraz, poza kontrolą stanu trzeźwości kierowcy i stanu technicznego jego samochodu, sprawdzany jest również stan licznika. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. W związku z nimi, kierowca będzie musiał umożliwić policjantom i innym służbom mundurowym sprawdzenie stanu licznika swojego pojazdu. Po odczytaniu danych zostaną one przeniesie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zwanej popularnie CEPiK-iem.

Zgodnie z art. 306a kodeksu karnego zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru - stanowi przestępstwo, za które grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Warto jeszcze pamiętać...

Odpowiedzialności karnej z tego paragrafu podlega zarówno osoba, która cofnęła licznik, jak i ta, która zleciła taką usługę.