Joel Valencia dołącza do Zagłębia Sosnowiec! / fot. Zagłębie Sosnowiec

Dwukrotny mistrz Polski, najlepszy piłkarz Ekstraklasy z 2019 roku, który zdecydowanie ma coś do udowodnienia. Miło nam ogłosić, że Joel Valencia dołącza do Zagłębia Sosnowiec. Ofensywny piłkarz podpisał dwuletni kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec.

Najlepszy piłkarz Ekstraklasy dołącza do Sosnowca

Valencia w przeszłości występował już w dwóch polskich klubach – Piaście Gliwice i Legii Warszawa, z którymi miał okazję świętować zdobycie tytułów mistrza Polski. Szczególnie udany dla Ekwadorczyka był jednak pobyt przy Okrzei. W sezonie 2018/2019 piłkarz zdecydowanie przyczynił się do zdobycia historycznego mistrzostwa przez „niebiesko-czerwonych”, w 33 meczach zdobywając 6 goli oraz zaliczając 6 asyst. Wyczyn ten spowodował, że pochodzący z ekwadorskiego Puerto Quito zawodnik został uznany najlepszym pomocnikiem oraz przy okazji najlepszym piłkarzem całych rozgrywek.

Niedługo po swoim najlepszym sezonie w karierze, Valencia zdecydował się na przenosiny do angielskiego Brentford, występującego wówczas na drugim poziomie rozgrywkowym. W tych rozgrywkach piłkarz zdołał zanotować 19 występów, raz wpisując się na listę strzelców. I to właśnie ze wspomnianego Brentford udał się na trzy wypożyczenia – do warszawskiej Legii, hiszpańskiego Alcorcon oraz holenderskiego De Graafschap, gdzie spędził cały sezon 2022/2023. W klubie z miejscowości Doetinchem Valencia rozegrał 21 oficjalnych spotkań (18 w lidze + 3 w pucharze), w których zaliczył 2 ostatnie podania.

Nowe wzmocnienie dla Zagłębia Sosnowiec

28-letni Ekwadorczyk trafił do naszego klubu jako wolny zawodnik, gdyż jego dotychczasowy kontrakt z Brentford wygasł wraz z dniem 30 czerwca. Tym samym piłkarz wraca do Polski po dwóch latach przerwy i z pewnością w Sosnowcu powalczy o powrót do najwyższej formy. Po przejściu testów medycznych zawodnik podpisał z naszym klubem kontrakt, który będzie obowiązywał przez dwa najbliższe sezony.