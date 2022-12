Jak będą kursować autobusy w Święta? ZTM wyjaśnia

Osoby, które w okresie świąteczno-noworocznym planują korzystać z komunikacji miejskiej powinny zapoznać się z nowym komunikatem Zarządu Transportu Metropolitalnego. Organizator transportu wyjaśnia w nim, jakie rozkłady jazdy w poszczególnych dniach będą obowiązywać oraz wskazuje przyjęte zasady i odstępstwa od nich.

– Mamy świadomość, że to temat interesujący wielu pasażerów, bo co roku podróżni dzwonią do nas i pytają, jakie rozkłady jazdy będą obowiązywać w tym wyjątkowym, zbliżającym się okresie – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. – Podobnie jak w poprzednich latach przygotowaliśmy zatem specjalny komunikat. Szczegółowo opisujemy w nim funkcjonowanie komunikacji miejskiej w ciągu najbliższych 2 tygodni – dodaje.

W przywoływanym, opublikowanym komunikacie organizator transportu wskazuje kilka zasad. Poniżej najważniejsze z nich.

Podróż z ZTM w okresie Świąt Bożego Narodzenia

23 i od 27 do 30 grudnia oraz od 2 do 5 stycznia obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni robocze (nieszkolne i niewakacyjne). W Wigilię (24 grudnia) ważne będą rozkłady specjalne oznaczone jako Wigilia – to rozkłady przypominające sobotnie, lecz zakładające ograniczenie kursowania linii tramwajowych od godz. 16:00 oraz zakończenie kursowania linii autobusowych i trolejbusowych ok. godz. 16:00 - 18:00. W kolejnych dniach, tj. 25 i 26 grudnia 2022 r. (I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia), a także 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok), obowiązywać będą rozkłady jazdy na niedziele i święta.

Sylwester

Wartym do odnotowania dniem jest także 31 grudnia 2022 r. (Sylwester). ZTM wskazuje, że będą wówczas obowiązywać rozkłady specjalne oznaczone jako Sylwester – to podobnie jak w Wigilię rozkłady sobotnie zakładające wieczorne ograniczenia kursowania linii tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych. Organizator transportu zapowiada jednocześnie, że w przypadku Sylwestra, w związku z zaplanowanym koncertem w Parku Śląskim w Chorzowie, wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany w komunikacji miejskiej, ale informacje o tym zostaną podane do publicznej wiadomości nieco później.

ZTM jednocześnie podkreśla, że od przytoczonych wyżej zasad będą obowiązywać pewne wyjątki. Z tego powodu pasażerowie, którzy planują korzystać z komunikacji miejskiej w okresie świąteczno-noworocznym, powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi na stronie internetowej. Są one dostępne w zakładce Aktualności – Komunikaty.

Poza zmianami w kursowaniu autobusów, tramwajów i trolejbusów, w zbliżającym się okresie nieco inaczej niż zwykle działać będą Punkty Obsługi Pasażera. Te w Wigilię będą nieczynne, a 30 i 31 grudnia będą obsługiwać podróżnych kolejno od 7:00 do 18:00 oraz od 9:00 do 13:00.