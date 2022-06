IV edycja konkursu "Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny"

To już IV edycja zbiórki surowców przez mieszkańców Sosnowca. W poprzednich latach mieszkańcy miasta aktywnie uczestniczyli w konkursie i wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w akcję. Każda osoba, która przywiezie do Ekostacji Juliusz butelki PET, aluminiowe puszki, lub makulaturę, będzie mogła wziąć udział w konkursie i zbierać pieczątki na ekokartach. Te natomiast będzie można wymieniać na kupony o wartości 10 zł do wykorzystania w „Agramis. Kwiaciarnia i Ogród”.

Powraca konkurs "Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny”

Uczestnikiem akcji może być każdy mieszkaniec Gminy Sosnowiec, który wnosi opłatę za zagospodarowanie odpadami. Zachęcamy do zaangażowania w zbiórkę rodzinę, przyjaciół oraz sąsiadów!

Jakie surowce należy oddać, aby otrzymać kupon?

20 butelek PET – 1 pieczątka

15 puszek aluminiowych – 1 pieczątka

5 kg makulatury – 1 pieczątka

8 pieczątek = KUPON

Dla uczestników, którzy podczas trwania akcji zbiorą najwięcej surowców ufundowane zostaną atrakcyjne upominki, a nagrodą główną będzie rower!

Akcja będzie trwała od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. Surowce należy dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ekostacja Juliusz (Grenadierów 21, Sosnowiec). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 oraz w soboty w godz. 9-13. Kupony można wykorzystać w „Agramis. Kwiaciarnia i ogród” (ul. Jedności 4 B, Sosnowiec) do 30 września 2022 roku.