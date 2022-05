Heliosowe uniwersum nadciąga!

W najbliższych dniach na wielkich ekranach sieci kin Helios będzie wesoło, ale też refleksyjnie. Będzie realistycznie, czasami biograficznie, muzycznie, ale też w wersji fantasy. Aktualny repertuar w heliosowym wydaniu to wręcz multiwersum! Wśród wielu atrakcyjnych propozycji na wycieczkę do kina w nadchodzącym tygodniu każdy kinoman z pewnością znajdzie swój ulubiony gatunek oraz ukochaną obsadę aktorską.

Czy jednak trzeba wybierać jeden świat? Ależ skąd!

Na dobry początek zdecydowanie warto pokusić się o multiwersum, oglądając produkcję „Doktor Strange w mulitwersum obłędu”. W najnowszym filmie Marvel Studios MCU doktor Strange, z pomocą dawnych i nowych sojuszników, przemierza niesamowite, pełne niebezpieczeństw alternatywne światy, by stawić czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi. W niedzielę, 22 maja Doktor Strange zawita na ekranach wszystkich kin sieci Helios również w ukraińskiej wersji językowej.

Na drugim biegunie kinowego gatunku czeka komediodramat Anny Kazejak „Fucking Bornholm”, historia dostarczająca widzowi dużą dawkę refleksji za sprawą świetnych dialogów i znakomitych zdjęć. Doborowa obsada (Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki, Jaśmina Polak) stanowi swoistą wisienkę na torcie tej opowieści o grupie pozornie szczęśliwych przyjaciół...

Wracając do świata odrealnionego, nie można pominąć horroru „Podpalaczka”, adaptacji kultowego bestselleru Stephena Kinga. Historia dziewczynki obdarzonej darem pirokinezy (umiejętnością zaprószania ognia) mrozi krew w żyłach. Rodzice starają się ukryć ją przed agencją federalną, planującą wykorzystać jej niezwykły dar do produkcji broni masowego rażenia. Czy im się to uda?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie miałoby sensu, ale w przypadku animacji wyczarowanych z myślą o najmłodszych widzach można spokojnie powiedzieć, że wszystko skończy się dobrze. Wśród propozycji kinowych na nadchodzący tydzień nie zabraknie tytułu „Igrzyska zwierzaków” – zabawnej opowieści o uroczej Daisy – przypominającej skrzyżowanie chomika z kangurem – która marzy o wygraniu wielkich zawodów dla „Najstraszniejszych zwierząt świata”. Nie należy do najgroźniejszych i największych drapieżników planety, ale kto powiedział, że jedynie w wielkości tkwi siła?

W heliosowym repertuarze śmigać będzie również „SONIC 2. Szybki jak błyskawica”, najszybszy jeż uniwersum, który razem z przyjacielem Tomem połączą siły, by powstrzymać geniusza zła (doktora Robotnika) przed planem przejęcia władzy nad światem.

Kinowe emocje w wersji ukraińskiej dla najmłodszych widzów to w nadchodzącym tygodniu tytuł „Jakub, Mimmi i gadające psy” – mądra opowieść o kuzynach zaprzyjaźniających się z... gangiem gadających psów. Animację wzbogaca świetna muzyka, skomponowana przez Krzysztofa Aleksandra Janczaka. Tradycyjnie bilety na pokazy filmów dla ukraińskich dzieci w kinach Helios są dostępne bezpłatnie.

Tydzień bez projektów specjalnych Heliosa brzmi jak tydzień stracony! Dlatego już w najbliższy piątek, 20 maja w całej Polsce odbędą się premierowe seanse filmu "JUJUTSU KAISEN: 0" w ramach cyklu Helios na Scenie. W tej pełnometrażowej produkcji anime zaadaptowano tzw. „tom zerowy” mangi dark fantasy autorstwa Gege Akutaniego. Jego bohaterami są znani wszystkim fanom gatunku z wcześniejszych filmów: Maki, Panda i Toge oraz Yuta Okkotsu. Seanse zaplanowane zostały na cały weekend!

Na najmłodszych widzów czeka natomiast zaproszenie na Filmowe Poranki, a w nich poza atrakcjami zaplanowano seans animacji „Miraculum: Biedronka i Czarny Kot”. Oglądając przygody bohaterów prosto z Paryża, 22 maja o godzinie 10:30, na twarzach dzieci z pewnością nie zabraknie uśmiechu!

O cudowny nastrój starszych widzów zadba Kino Konesera, w którym 23 maja, o godzinie 18:00 zawita polska produkcja „Piosenki o miłości”. Przepiękna muzyka, rewelacyjna gra aktorska, kadry zasługujące na Oscara – film, o którym po prostu nie da się zapomnieć. Obraz okazał się największym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. Debiut Tomasza Habowskiego to mocny, nowy głos polskiego kina.

26 maja w kinach królować będzie projekt Kultura Dostępna i film biograficzny „Sonata”, który na wielkim ekranie zagości o godzinie 13:00 oraz 18:00. Grzegorz Płonka po latach życia w kompletnej ciszy odzyskał słuch i mógł spełnić największe marzenie swojego życia – zagrać „Sonatę Księżycową” Beethovena... A widzowie mogą jej oczywiście wysłuchać, zasiadając w kinowym fotelu Heliosa!

26 maja w kinach królować będzie projekt Kultura Dostępna i film biograficzny „Sonata", który na wielkim ekranie zagości o godzinie 13:00 oraz 18:00. Grzegorz Płonka po latach życia w kompletnej ciszy odzyskał słuch i mógł spełnić największe marzenie swojego życia – zagrać „Sonatę Księżycową" Beethovena... A widzowie mogą jej oczywiście wysłuchać, zasiadając w kinowym fotelu Heliosa!