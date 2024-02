Helios zaprasza na porywające premiery

Tegoroczna zima rozpieszcza kinomanów gorącymi nowościami. W nadchodzącym tygodniu na ekranach sieci Helios zagości między innymi film akcji „Argylle. Tajny szpieg” w gwiazdorskiej obsadzie. Ponadto w kinach nadal można zobaczyć głośne premiery stycznia oraz specjalne projekcje dla kinomanów w każdym wieku!

"Argylle. Tajny szpieg"

„Argylle. Tajny szpieg” to kino szpiegowskie w zaskakującym wydaniu. Film opowiada o Elly Conway – autorce bestsellerowych powieści szpiegowskich, która wiedzie zwyczajne, spokojne życie, a jej najlepszym przyjacielem jest kot Alfie. Z kolei jej książki mają niezwykle burzliwą fabułę z tajnym agentem Argylle w roli głównej. Pewnego dnia Elly odkrywa, że świat wokół niej zaczyna przypominać ten z powieści. Autorka dostrzega działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej i musi uciekać przed zabójcami łudząco podobnymi do bohaterów własnej książki. W produkcji występuje plejada gwiazd: Henry Cavill, Bryan Cranston, John Cena oraz popularna piosenkarka Dua Lipa.

"Akademia Pana Kleksa"

Ponadto na ekranach sieci można zobaczyć szeroko omawiane premiery ostatnich tygodni. „Akademia Pana Kleksa” wciąż bije rekordy frekwencji, gromadząc ponad 2 miliony widzów! Kinomani, którzy jeszcze nie zapoznali się z tym tytułem, mogą to nadrobić. Film ukazuje magiczną Akademię, znaną z powieści Jana Brzechwy, w odświeżonym wydaniu. Dołącza do niej Ada Niezgódka, która pragnie rozwikłać rodzinną tajemnicę, w czym pomaga jej szalony pedagog, Ambroży Kleks.

"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5"

„Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” to kolejna polska propozycja na tę zimę. Kontynuacja legendarnej komedii skupia się na ukazaniu następnego pokolenia rodzin Wolańskich i Zawadów. Patchworkowa familia się powiększa, gdyż Agnieszce i Marcinowi rodzi się synek, Kuba. Marcin jednak niespodziewanie znika. Jednocześnie zabawne perypetie przeżywają pozostali członkowie rodziny!

"Fuks 2"

Inną zaskakującą kontynuacją jest „Fuks 2” – syn bohatera pierwszej części, Maciek, sam wpada w tarapaty podobne do tych, które przeżył przed laty jego ojciec. Ściga go groźny gangster, ale zdobycie intrygującej kobiety i wielkich pieniędzy może być warte niebezpiecznej gry. Na ekranach, obok nowych postaci, pojawiają się bohaterowie znani z pierwszej odsłony filmu.

"Kos"

Rodzime kino nie zwalnia tempa, a do grona głośnych nowości dołączył „Kos”, ukazujący Tadeusza Kościuszkę z nietypowej perspektywy. Bohater powraca do Polski z zamiarem wzniecenia narodowego powstania – pragnie zaangażować do niego szlachtę i chłopów, co może okazać się szczególnie trudne. W tym samym czasie szlachecki bękart, Ignac, walczy o swoje prawo do dziedziczenia herbu i majątku, do czego nie chce dopuścić jego brat. Losy obu mężczyzn nagle zaczynają się łączyć.

"Wyfrunięci"

Na najmłodszych kinomanów czeka animacja „Wyfrunięci” o losach rodziny kaczek, która pragnie zmienić swoje życie. Zamiast bezpiecznego gniazdka na spokojnym jeziorze wybierają szaloną podróż przez Nowy Jork na Karaiby! Od 2 lutego Helios zaprasza również na niezwykłe seanse Świnka Peppa: Impreza w kinie, zorganizowane na 20. urodziny powstania przygód bohaterki. Projekcje zawierają dziesięć specjalnych odcinków serialu z pięcioma nowymi piosenkami. To jednak nie koniec, gdyż w bajce znajdują się interaktywne fragmenty, zachęcające dzieci do wspólnej zabawy z Peppą i jej towarzyszami!

W nadchodzącym tygodniu odbędą się różnorodne seanse specjalne. 3 lutego na ekranach sieci znajdzie się produkcja „The Chosen 4: Wybrani”. Serial biblijny, który stał się ogólnoświatowym fenomenem, doczekał się już czwartego sezonu, a jego pierwsze odcinki zostały przygotowane w wersji dla kin. Z kolei w środę, 7 lutego, odbędzie się naszpikowany atrakcjami seans z cyklu Kino Kobiet. Tym razem w ramach projektu zostanie wyświetlona przedpremierowo komedia „Miłość jak miód”, udowadniająca, że wielkie uczucie można odnaleźć w każdym wieku.

Poniedziałki to dni cyklu Kino Konesera, ukazującego mniej komercyjne produkcje. 5 lutego odbędzie się projekcja francuskiej komedii „Będzie lepiej”, opowiadającej o dwóch zadłużonych mężczyznach, chcących poprawić swoją sytuację materialną. Desperacja sprawia, że dołączają do grupy aktywistów klimatycznych. Tam spotykają kobietę, która zmienia ich podejście do życia.

W repertuarze znalazł się również cykl Kultura Dostępna, w ramach którego 8 lutego zostanie wyświetlony thriller Jana Holoubka, „Doppelganger. Sobowtór”. Film przybliża metody działania agentów PRL-u, którzy posługiwali się cudzą tożsamością. Jan i Hans to zupełnie obcy sobie mężczyźni, jednak okazuje się, że łączy ich mroczna tajemnica z przeszłości.

Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

