Helios zaprasza na najlepsze filmy!

Sieć kin Helios zaprasza swoich widzów na ekscytujące seanse filmowe. Na kinomanów w najbliższych dniach czekają między innymi superbohaterowie Scott Lang i Hope Van Dyne jako Ant-Man i Osa w pełnym przygód filmie ze Studia Marvel. Oprócz tego w repertuarze znajdą się pozytywne animacje dla całej rodziny oraz gorąca propozycja dla dorosłych. Tradycyjnie nie zabraknie także seansów specjalnych!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Najbliższy weekend przyniesie moc emocji przede wszystkim miłośnikom gatunku ANIME, który znalazł już stałe miejsce na ekranach Heliosa. W piątek, 24 lutego Nocne Maratony Filmowe zaproszą bowiem na wyjątkowy filmowy wieczór. Podczas Mini Maratonu zaprezentowane zostaną dwie części brawurowej serii „SWORD ART ONLINE – PROGRESSIVE”, w tym premierowo: „SCHERZO OF DEEP NIGHT”. Ponadto sieć zaprezentuje swoim widzom seanse tej wyjątkowej nowości także w ramach projektu Helios ANIME. Na ekranach kin w całej Polsce zaprezentowany zostanie porywający film będący wyczekiwanym sequelem hitu z 2021 roku: „Sword Art Online the Movie”.

Pierwsza na świecie gra VRMMORPG (Sword Art Online) stała się walką o przetrwanie. Minął miesiąc odkąd 10 tysięcy graczy zostało uwięzionych w wirtualnym świecie gry. Asuna, która oczyściła pierwsze piętro zamku Aincrad, łączy siły z Kirito, by wspólnie wspiąć się na ostatnie piętro. Dzięki Argo i jej cennym informacjom, pokonywanie kolejnych pięter wydaje się iść gładko, ale... Wybucha konflikt między dwiema głównymi gildiami, które powinny ze sobą współpracować, czołowymi grupami graczy z Sił Wyzwolenia Aincrad i Brygady Smoczych Rycerzy. A tymczasem za kulisami tajemnicza postać pociąga za sznurki...

Porywająca nowość „Ant-Man i Osa. Kwantomania” to spektakularny powrót Scotta Lang i Hope Van Dyne jako słynnych superbohaterów. Razem z rodzicami Hope, Hankiem Pymem i Janet Van Dyne oraz córką Scotta, Cassie Lang przeżyją nowe przygody, przemierzając niezwykły kwantowy świat. Podczas tej misji będą musieli zmierzyć się z nieznanymi dotąd stworzeniami i zostaną zmuszeni do przekroczenia granic tego, co dotychczas uważali za możliwe... Na ekranach wystąpią między innymi gwiazdy takie jak: Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly oraz Paul Rudd. Ta porywająca produkcja na ekranach wybranych kin będzie prezentowana także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

Na młodych widzów czekają natomiast seanse animacji „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka”. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka władczyni wraz z wiernym ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać pomocy. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów. Galowie z wielką chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w pełną przygód podróż na Daleki Wschód.

Kina podbija przebojem także pewien złodziejaszek - Kot w butach. W animacji „Kot w butach: Ostatnie życzenie” tytułowy bohater odkryje, że jego pasja do ryzyka i lekceważenie zasad bezpieczeństwa są naprawdę tragiczne w skutkach. Zmarnował już bowiem osiem ze swoich dziewięciu żyć! W związku z tym wyrusza w wyprawę do Czarnego Lasu, by znaleźć mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją poprosić o przywrócenie utraconych żyć!

Na fanów polskich produkcji czeka gorący romans „Heaven in Hell”. Olga to kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. Maks to przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący chwilą. Zdawać by się mogło, że dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich na swej drodze. Ona nie potrafi poradzić sobie z mieszanką uczuć, które nią targają. On natomiast uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków...

27 lutego miłośnicy cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na poruszający seans komediodramatu „W trójkącie” – laureata wielu nagród, w tym Złotej Palmy w Cannes za Najlepszy Film. Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, ale ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na Instagram. Nagły sztorm sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przyszły i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą społeczną hierarchię. Najnowszy film Rubena Östlunda, jednego z najlepszych europejskich reżyserów, to bezlitosna satyra na bogatych, a także kapitalna metafora naszych czasów. Wszyscy płyniemy statkiem, który już dawno obrał kurs na katastrofę. Czy uratuje nas tylko śmiech?

Filmowe emocje to doskonały pomysł na niezapomniany czas w gronie rodziny oraz przyjaciół. Bilety na seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w kasach kin oraz w aplikacji mobilnej. Przy zakupie warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc, a także korzystne ceny biletów.