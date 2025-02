Helios zaprasza na kinowe hity lutego

Początek roku to niezwykle ekscytujący czas dla kina, w nadchodzącym tygodniu kinomani mogą liczyć na kolejną dawkę porywających seansów. Na wielkich ekranach zagości wyczekiwany tytuł „Nosferatu”. Ponadto w repertuarze Heliosa znajdą się hity ostatnich tygodni oraz widowiskowe projekcje koncertu Dawida Podsiadły!

Nosferatu

Gorącą premierą tego tygodnia jest „Nosferatu” w reżyserii Roberta Eggersa – remake klasycznego filmu sprzed ponad stu lat. Scenariusz skupia się na losach młodej kobiety, Ellen Hutter, która nieświadomie przywołuje namiętne uczucia prastarego potwora. Następnie dziewczyna wychodzi za mąż za Thomasa, który przyjmuje pracę w odległej Transylwanii. Pojawia się tam na zlecenie ekscentrycznego hrabiego Orloka. Jedynym minusem jest to, że Thomas musi pozostawić świeżo poślubioną Ellen w Niemczech, nie zdając sobie sprawy, że jego zleceniodawca ma ukryte motywy... W obsadzie filmu znalazła się plejada gwiazd, jak między innymi: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult i Bill Skarsgard.

Bridget Jones: Szalejąc za facetem

W repertuarze znajdą się także inne interesujące tytuły z różnych filmowych gatunków. Sympatycy serii o Bridget Jones mogą wybrać się do kina na kontynuację jej perypetii – „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”. Tym razem bohaterka, zachęcana przez przyjaciół, postanawia spróbować szczęścia na aplikacjach randkowych. To właśnie dzięki jednej z nich poznaje mężczyznę znacznie młodszego od niej, co prowadzi do rozpoczęcia zupełnie nowej relacji... Tradycyjnie w filmie pojawi się doborowa obsada, a w niej między innymi: Renée Zellweger, Emma Thompson i Hugh Grant.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Fani uniwersum Marvela mogą wybrać się do kin na najnowszą produkcję „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”, w której w tytułowej roli po raz pierwszy pojawia się Anthony Mackie. Grany przez niego Sam Wilson, wcześniej znany jako Falcon, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki. Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Sam zostaje wciągnięty w międzynarodowy spisek...

Naznaczeni

Romantyczną nowością na wielkich ekranach jest natomiast tytuł „Naznaczeni”, opowiadający o relacji dwójki młodych ludzi z zupełnie innych światów. Shaw Landon to pochodząca z dobrego domu studentka medycyny, a Rule Archer jest tatuatorem, który wolny czas spędza na imprezach w objęciach nowo poznanych kobiet. Shaw postanawia zawalczyć o jego uczucia, jednak jej rodzice zdecydowanie sprzeciwiają się jej związkowi z buntowniczym chłopakiem...

Fantastyczny Angelo

W repertuarze kin Helios nie zabraknie nowości dla najmłodszych widzów. „Fantastyczny Angelo” to animacja opowiadająca o chłopcu, który marzy o staniu się superbohaterem. Pewnego dnia Angelo przypadkiem zostaje oddzielony od rodziny i rusza w niebezpieczną podróż przez tajemniczy las, aby odnaleźć drogę do domu chorej babci. Na pozytywne seanse dla kinomanów w każdym wieku sprawdzi się też film familijny „Pies na medal”. Rezolutna Annie spotyka na swojej drodze bezpańskiego kundelka, który okazuje się być niezwykle zwinny i szybki. Dziewczynka, pragnąc ratować rodzinną farmę, postanawia zawalczyć o główną nagrodę na psich mistrzostwach, gdzie jej czworonożny przyjaciel stanie do wyścigu z rasowymi konkurentami.

Dawid Podsiadło – zapis koncertu 360* ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie

W dniach 21-23 lutego do wszystkich kin sieci zawitają muzyczne projekcje uwielbianego artysty! Dawid Podsiadło – zapis koncertu 360* ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie to widowisko zrealizowane z wielkim rozmachem. Dzięki kilkudziesięciu kamerom rozmieszczonym wokół sceny, widzowie będą mogli podziwiać show z różnych perspektyw i poczuć się jak na prawdziwym koncercie.

Kino Konesera

W poniedziałek, 24 lutego w wybranych kinach odbędą się seanse z cyklu Kino Konesera. Tym razem zostanie wyświetlony tytuł „Emilia Pérez”, który szturmem podbił festiwale filmowe i zdobył liczne nominacje do Oscara. Prawniczka Rita otrzymuje propozycję nie do odrzucenia – zleceniodawcą jest przywódca meksykańskiego kartelu narkotykowego, który pragnie rozpocząć nowe życie. W tym celu Rita pozoruje śmierć przestępcy i organizuje formalności związane z operacją korekty płci.

Kultura Dostępna

W czwartek, 27 lutego, w ramach cyklu Kultura Dostępna zostanie zagrany dramat o przewrotnym tytule „To nie mój film”. Jego bohaterowie, Wanda i Janek, pragną naprawić swój związek i ruszają zimą nad Bałtyk. Jeśli nie zejdą z plaży i nie złamią zasad podróży – zostaną ze sobą, zaś jeśli im się nie uda, to nigdy więcej się już nie zobaczą...

