Przed nami Familijny Pokaz Filmowy w Mediatece!

Już 1 marca 2025 o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy.

Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie wzruszająca i pokrzepiająca historia dziewczynki obdarzonej wspaniałą mocą – umiejętnością widzenia fantastycznych stworzeń wymyślonych przez dzieci z całego świata! Wstęp wolny.

Pokaz filmowy dla małych i dużych

Nudzi Ci się? Nie wiesz, co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza adresowana do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku. Wstęp na pokazy jest bezpłatny.

Opis filmu

12-letnia Bea po śmierci mamy straciła dziecięcą radość i beztroskę. Izoluje się zarówno od świata, jak i bliskich. Gdy ojciec dziewczynki trafia do szpitala, Bea przeprowadza się do babci. W jej nowojorskiej kamienicy poznaje ekscentrycznego sąsiada Cala, który okazuje się być agentem zapomnianych wyimaginowanych przyjaciół. Sympatyczne stworki są chwilo bezrobotne po tym, jak towarzyszące im maluchy wydoroślały i wyparły z pamięci wymyślonych kompanów. Wytwory dziecięcej wyobraźni próbują więc przy pomocy Cala znaleźć swoich nowych opiekunów, choć nie jest to łatwe zadanie. Bea, pomimo początkowego sceptycyzmu, coraz mocniej angażuje się w ratowanie osamotnionych żyjątek.

Rok produkcji: 2024. Reżyseria: John Krasinski. W rolach głównych: Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming.

Czas pokazu – 1:44:00

Gdzie można sprawdzić tytuł filmu?

Tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej, jednak można je znaleźć: