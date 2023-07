Grega Sorcan dołączył do Zagłębia Sosnowiec! / fot. Zagłębie Sosnowiec

27-letni słoweński bramkarz Grega Sorcan został nowym zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec! Zawodnik, mający na swoim koncie m.in. pobyt we Włoszech czy Grecji, podpisał z klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Słoweński bramkarz w Zagłębiu Sosnowiec

Urodzony w marcu 1996 roku bramkarz jest wychowankiem NK Triglav Kranj, ale część swojej juniorskiej kariery spędził również we Włoszech. W latach 2013-2015 Sorcan reprezentował barwy Chievo Verona, szlifując umiejętności w jej Primaverze. Warto wspomnieć, że wówczas zespół z północno-wschodnich Włoch posiadał jedną z lepiej rozwiniętych akademii w kraju, a w 2014 roku zdołał nawet sięgnąć po tytuł w Campionato Nazionale Primavera.

Po półtorarocznym pobycie w Italii, nasz nowy bramkarz zdecydował się na powrót do ojczyzny i w ciągu kolejnych lat występował w ND Gorica oraz NK Domżale. Łącznie na szczeblu Prva Liga (najwyższy poziom rozgrywkowy w Słowenii) Sorcan rozegrał 174 spotkania, a podczas pobytu w dwóch wymienionych wyżej klubach zaliczył też 13 meczów w krajowym pucharze oraz 10 spotkań w eliminacjach do Ligi Europy.

Grega Sorcan - nowa nadzieja bramkarska Zagłębia Sosnowiec

Nowy nabytek to także wielokrotny młodzieżowy reprezentant swojego kraju. Na przestrzeni lat Sorcan zanotował blisko 50 występów w różnych kategoriach wiekowych, z czego najwięcej – bo aż dziewiętnaście – w kadrze do lat 21.

Wracając jednak do klubowej kariery Sorcana, w styczniu 2022 roku zasilił on szeregi greckiego Apollonu Smyrnis i jego barwy reprezentował do wygaśnięcia kontraktu pod koniec czerwca bieżącego roku. W trakcie tego okresu zawodnik zanotował 14 oficjalnych występów w tym zespole, 6-krotnie notując w nich czyste konto.

Teraz Słoweniec, mierzący 188 centymetrów wzrostu, zdecydował się na przenosiny do Zagłębia Sosnowiec. Po pozytywnym przejściu testów medycznych Sorcan złożył podpis pod roczną umową. Kontrakt ten zawiera w sobie klauzulę możliwości przedłużenia go o kolejny sezon.