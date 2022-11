Gęsta mgła. Pomyśl o swoim bezpieczeństwie na drodze!

W obecnym czasie kierowcy zmagają się z gęstymi mgłami. W tych trudnych warunkach należy pamiętać, by być widocznym dla innych. Przepisy jasno wskazują, które światła należy włączyć. Policjanci, obserwując ruch na drogach zauważają, że nie wszystkim są znane te zasady.

Trudne warunki pogodowe wymagają od kierowców szczególnej koncentracji. Opady, śliska nawierzchnia czy mgła powodują, że powinniśmy zwolnić i jeszcze dokładniej obserwować to, co dzieje się wokół nas. Policjanci ruchu drogowego zwracają uwagę nie tylko na zachowanie kierowców, ale także na pojazdy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy oświetlenie jest sprawne i dostosowane do warunków pogodowych. Często zdarza się, że kierowcy nie znają przepisów o jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Kierowcy zmagający się z gęstą mgłą powinni używać świateł zgodnie z przepisami.

Obowiązujące przepisy wskazują, że kierowca w warunkach zmniejszonej przejrzystości jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. W pojeździe silnikowym należy włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Kierujemy również apel do pieszych, aby zawsze pamiętali o odblaskowych elementach, które mogą uratować życie. Kierowca w czasie mgły ma jeszcze mniejsze szanse na zauważenie pieszego, często ubranego w odzież ciemnego koloru.

Kierowco!

W trudnych warunkach drogowych, słabej widoczności i zmniejszonej przejrzystości powietrza - zwolnij dla bezpieczeństwa swojego i innych osób.