Finisaż wystawy "Józef Czapski, Grzegorz Kozera. Korespondencja" w Centrum Sztuki

Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki zaprasza 8 września o godz.18.00 na uroczysty finisaż połączony z oprowadzaniem autorskim Grzegorza Kozery.

Wystawa "Józef Czapski, Grzegorz Kozera. Korespondencja"

„Józef Czapski, Grzegorz Kozera. Korespondencja” to wystawa będąca nową odsłoną powstałego w latach 2019–2020 projektu Grzegorza Kozery „Widzenie powtórne”, zrealizowanego w ramach stypendium Młoda Polska, dzięki któremu artysta odbył niecodzienną podróż do Ameryki Południowej, by metaforycznie odtworzyć, zagubione w 1955 roku, podczas podróży po kontynencie, szkice Czapskiego.

„Józef Czapski, Grzegorz Kozera. Korespondencja” jest w pewnym sensie kontynuacją poprzedniego cyklu. Uzupełnia go kilkunastoma nowymi pracami – wykonanymi specjalnie na potrzeby niniejszej wystawy – dziewięcioma obrazami olejnymi oraz siedmioma kolażami z serii „Czapski w Rio w 1955”. Suplementem, o szczególnym dla nowej odsłony projektu znaczeniu merytorycznym, ale także emocjonalnym, jest obecność siedmiu obrazów samego Józefa Czapskiego z lat 50.–70. Celem zestawienia prac Kozery z dziełami Czapskiego jest podkreślenie szczególnej atencji współczesnego artysty wobec malarsko-intelektualnego świata admiratora kapizmu i współzałożyciela paryskiej „Kultury”. To przede wszystkim artystyczne hommage à Czapski. Hołd złożony mistrzowi, który stał się bliski poprzez wspólną dla obu ciekawość świata, zmysłową percepcję życia, adorację koloru, detalu, fragmentaryczności i słowa pisanego.

Grzegorz Kozera (ur. 1983 Warszawa)

Doktor sztuki, malarz, autor kolaży. W latach 2003–2008 studia na wydziale Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. W latach 2006–2011 studia na ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni Przestrzeni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dra Pawła Susida. W latach 2017–2020 studia doktoranckie na ASP w Krakowie w pracowni prof. Grzegorza Sztwiertni. Jest między innymi dwukrotnym stypendystą Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS (2020, 2022) dwukrotnym stypendystą Urzędu m. st. Warszawy (2014, 2016), laureatem programu Młoda Polska (2019) oraz wyróżnionym na konkursie 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2015). Od 2020 roku pracuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Jego prace znajdują się w kolekcjach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Literatury w Warszawie, Płockiej Galerii Sztuki, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Biała w Lublinie, Galerii Bielska BWA, Galerii BWA Zielona Góra.

Zaprezentowane na wystawie obrazy Józefa Czapskiego pochodzą z prywatnej kolekcji Krzysztofa Musiała. Wystawa została objęta honorowym patronatem:

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Elżbiety Skoczek, dyrektor Festiwalu Józefa Czapskiego Organizator Festiwalu: Fundacja SUSEIA

Kuratorka wydarzenia: Adriana Zimnowoda.