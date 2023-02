Filmowe środy w Mediatece. Kobieta w roli głównej

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich stałych bywalców Filmowych śród w Mediatece oraz osoby, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w darmowych środowych seansach, na kolejne pokazy - wartych uwagi - filmowych perełek.

Marcowe wieczory, jak co roku, wypełnią nam pełne emocji filmy opowiadające o silnych, przebojowych i fascynujących kobietach. UWAGA – nasze pokazy przeznaczone są nie tylko dla kobiet! Na ekranie pojawią się niezwykle zdolne aktorki, m.in. Florence Pugh, Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, Nadine Labaki, Renée Zellweger, Jennifer Lopez. Wstęp wolny.

Seanse odbywać się będą o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, we wszystkie środy marca: 1.03;8.03;15.03;22.03;29.03.2023.

Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis REPERTUAR zamieszczony w artykule reklamującym seanse na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu.

Przypomina się, że w Auli Zagłębiowskiej Mediateki obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia .

Repertuar

1.03 – Zagadkowy thriller o kryjących się pod warstwą pozorów mrocznych ludzkich instynktach, rządzy posiadania i kontroli.

Alice i Jack mieszkają w utopijnym eksperymentalnym miasteczku pracowniczym, przeznaczonym dla osób zatrudnionych przy ściśle tajnym projekcie Victory. Optymizm społeczny lat 50. XX wieku, uosabiany przez szefa projektu Franka (wizjonera i trenera motywacyjnego), przenika każdy aspekt codziennego życia tej zintegrowanej pustynnej społeczności, tworzonej przez piękne i posłuszne żony oraz atrakcyjnych zapewniających rodzinie byt mężów. Życie w miasteczku jest doskonałe, a potrzeby każdego mieszkańca zaspokajane przez pracodawców. Na idyllicznej powierzchni pojawiają się jednak pęknięcia, a spod atrakcyjnej fasady wyzierają przebłyski czegoś strasznego...

Gatunek: thriller psychologiczny. Reżyseria: Olivia Wilde. Na ekranie: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine. Rok produkcji: 2022.

Czas pokazu - 2:03:00

8.03 – Pokaz organizowany w ramach wydarzenia „Mediateka jest Kobietą”.

Kropla drąży skałę, czyli jak wyglądały początki ruchu #metoo.

Stacja Fox News to jedna z największych telewizji informacyjnych w USA. Żeby dostać i utrzymać w niej pracę, a potem wspinać się po szczeblach kariery, trzeba zadowolić despotycznego szefa. W przypadku kobiet pracujących w stacji, słowo „zadowolić” ma bardzo dosłowne znaczenie. Zaczyna się od niewybrednych żartów, aluzji, a kończy na erotycznych propozycjach nie do odrzucenia. Trzy kobiety, będące na różnych etapach kariery, znajdują w sobie siłę, by wreszcie powiedzieć "nie!". Film oparty na prawdziwej historii dziennikarek Fox News i tego co działo się w stacji w czasie trwania kampanii wyborczej Donalda Trumpa.

Gatunek: dramat/komedia. Reżyseria: Jay Roach. Na ekranie: Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie. Rok produkcji: 2019.

Czas pokazu - 1:48:00

15.03 – Poznaj sekrety pełnych energii i czaru mieszkanek Bejrutu!

Film przedstawia codzienne życie pięciu libańskich kobiet mieszkających w Bejrucie. Pracująca w salonie piękności Layale jest związana z żonatym mężczyzną. Jej koleżanka Nisrine niedługo wychodzi za mąż. Rima jest lesbijką, a Jamale przytłaczają „uroki” przekwitania. Ich sąsiadka Rosa, doświadczona krawcowa, jest „starą panną”, która poświęciła życie na opiekę nad starszą siostrą. Kobiety spotykają się w salonie, by przez rozmowy i śmiech okazać sobie troskę i wsparcie. Barwny świat pełnokrwistych kobiecych postaci odsłaniających swoje sekrety przykuwa uwagę i fascynuje. Jest w nim miejsce na pogawędki o seksie i problemach z mężczyznami, ale także na intymne rozmowy o religii, tradycji, starości i obowiązkach kobiet.

Gatunek: dramat/komedia. Reżyseria: Nadine Labaki. Na ekranie: Nadine Labaki, Gisèle Aouad, Yasmine Al Massri. Rok produkcji: 2007.

Czas pokazu - 1:35:00

22.03 – Opowieść o pewnej niepokornej artystce, postępującej na przekór skostniałym i świętoszkowatym obyczajom rodziny i społeczeństwa.

Anglia, przełom XIX i XX wieku. Młoda Beatrix opiera się presji konserwatywnych rodziców przywiązanych do wiktoriańskich obyczajów. Nie spieszy się z zamążpójściem, nie goni za stabilizacją, wciąż snuje fantazje, a wolny czas spędza na rysowaniu słodkich leśnych zwierzątek, takich jak Królik Piotr i przyjaciele. Nikt nie przypuszcza, że stanie się ona wkrótce jedną z najbardziej znanych autorek książek dla dzieci. A największy rozkwit jej talentu nastąpi w czasie burzliwego romansu z przystojnym wydawcąŚ

Gatunek: dramat biograficzny. Reżyseria: Chris Noonan. Na ekranie: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson. Rok produkcji: 2006.

Czas pokazu - 1:32:00

29.03 – Zobacz metamorfozę zmysłowych i uwodzicielskich tancerek w niebezpieczne i przebiegłe kryminalistki!

Tancerki pracujące w jednym z najmodniejszych klubów go-go w Nowym Jorku tracą wszystkie oszczędności w wyniku krachu finansowego z 2008 r. Cały świat za kryzys wini bogatych finansistów z Wall Street, którzy są częstymi gośćmi klubu. Szastają pieniędzmi, podczas gdy ofiary ich machinacji nie mają z czego żyć. Kobiety postanawiają wymierzyć im sprawiedliwość i odzyskać stracone pieniądze. Pod wodzą pięknej i znającej życie Ramony organizują błyskotliwy przekręt. Wykorzystując swoje wdzięki i znajomość męskiej psychiki, sprawiają, że rekiny finansjery łykają przynętę jak płotki. Kasa płynie szerokim strumieniem, a dziewczyny rzucają się w wir szalonego i rozrzutnego życia...

Gatunek: thriller/kryminał. Reżyseria: Lorene Scafaria. Na ekranie: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles. Rok produkcji: 2019.

Czas pokazu - 1:47:00