Filmowe emocje na wielkim ekranie – moc nowości w kinach Helios

Choć za oknami panują obecnie niskie temperatury, w repertuarze kin Helios można znaleźć najgorętsze premiery i najpopularniejsze tytuły. W tym tygodniu na ekranach zadebiutują między innymi dwie nowości: „Kompletnie nieznany” i „Wolf Man”. Na widzów czekają także różnorodne cykle i popularne seanse specjalne.

Kompletnie nieznany

Kinomani we wszystkich miastach, gdzie działają kina Helios, będą mogli zapoznać się z filmem „Kompletnie nieznany” przybliżającym historię początków Boba Dylana na scenie muzycznej. Jako 19-latek przybył do Nowego Jorku z odległej Minnesoty i początkowo podążał za stylem folkowym. Stopniowo jednak poszukiwał własnej muzycznej tożsamości. Następnie na jednym z festiwali zaprezentował przełomowy występ z użyciem gitary elektrycznej, ukazując rock jako głos swojego pokolenia, czym zszokował artystyczne środowisko... W rolę muzyka wciela się Timothée Chalamet.

Wolf Man

Nowością dla miłośników mocnych filmowych emocji jest film „Wolf Man”. Horror opowiada o rodzinie Blake’a, który odziedziczył dom w odległej dziczy w Oregonie. Kiedy jego małżeństwo przeżywa kryzys, mężczyzna proponuje żonie przeprowadzkę do posiadłości. Wyjazd niespodziewanie komplikuje się, gdy bohaterowie zostają zaatakowani w okolicy domu przez dziwną istotę. Zabarykadowani w środku na chwilę odzyskują poczucie bezpieczeństwa, po czym Blake zaczyna niepokojąco się zachowywać. Jego bliscy muszą zdecydować, czy pozostać w domu, czy stawić czoła sytuacji na zewnątrz...

Dalej jazda

Ponadto na wielkich ekranach można zobaczyć najchętniej oglądane tytuły ostatnich tygodni. „Dalej jazda” to polska komedia, ukazująca wielopokoleniową rodzinę. Jej seniorzy, Ela i Józek, marzą o wspólnej wyprawie w Pieniny. Stan zdrowia kobiety pogarsza się jednak z dnia na dzień, przez co syn pary zamierza pokrzyżować ich plany. Małżeństwo stawia jednak na swoim i wyrusza w drogę kradzionym z komisu samochodem... W obsadzie znalazły się rodzime gwiazdy, takie jak: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza

W repertuarze Heliosa znalazły się także liczne tytuły dla widzów w każdym wieku. Wśród nich wielkim zainteresowaniem cieszy się druga część zeszłorocznego przeboju – „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat, a jego miejsce zajmuje ptak Mateusz. Tymczasem wynalazek Filipa Golarza staje się zagrożeniem dla świata dziecięcej wyobraźni... W rolach głównych występują: Tomasz Kot, Antonina Litwiniak i Janusz Chabior.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica

„Sonic 3. Szybki jak błyskawica” to z kolei kontynuacja przygód jeża obdarzonego wyjątkowymi mocami. Bohater i jego przyjaciele tym razem muszą połączyć siły z dawnym przeciwnikiem, aby stawić czoła postaci o nieznanych wcześniej mocach... Ponadto na wielkich ekranach znajdą się seanse produkcji Disneya „Mufasa: Król Lew”. To opowieść o młodości króla Lwiej Ziemi, który został osierocony w dzieciństwie. Pomógł mu wówczas Taka, dziedzic królewskiego tronu, znany później jako Skaza. Połączeni braterską więzią bohaterowie napotykają jednak na trudności, które wystawiają ich relację na próbę...

Basia. Radzę sobie!

Sieć zaprasza na przedpremierowe seanse polskiej nowości dla najmłodszych – „Basia. Radzę sobie!”, które odbędą się w weekend, 18 i 19 stycznia. Pozytywna animacja opowiada o bohaterce przeżywającej rozmaite sytuacje bliskie dzieciom, takie jak nauka jazdy na nartach czy wyprawa do lasu. Pokazom towarzyszą zabawy i konkursy, które dodatkowo uatrakcyjnią rodzinną wizytę w kinie!

Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy

Melomani, którzy jeszcze nie widzieli najnowszego widowiska André Rieu, mają szansę to nadrobić już w środę, 22 stycznia. „Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy” to show z najpiękniejszymi świątecznymi kolędami i ponadczasowymi hitami. Skrzypek przeplata klasykę z muzyką rozrywkową, a na scenie towarzyszy mu Emma Kok – holenderska wokalistka o wyjątkowym głosie.

Kino Konesera i Kultura Dostępna

W repertuarze Heliosa jak zwykle znalazły się filmowe cykle. W poniedziałek, 20 stycznia w ramach Kina Konesera zostanie wyświetlony dramat „Dziewczyna z igłą”. Doceniona na Festiwalu w Gdyni koprodukcja duńsko-polska opowiada o młodej Karoline, która zachodzi w ciążę. Traci przez to pracę w fabryce, jednak pomocną dłoń wyciąga do niej pewna kobieta, skrywająca mroczny sekret... W czwartek, 23 stycznia na wielkich ekranach znajdzie się seans w ramach projektu Kultura Dostępna i film „Pod wulkanem”, ukazujący ukraińską rodzinę, którą wybuch wojny w ich kraju zastaje podczas zagranicznych wakacji. Przez to w jednej chwili z turystów stają się uchodźcami...

W styczniu w kinach Helios z pewnością nie zabraknie porywających tytułów! Szczegóły dotyczące seansów w aktualnym repertuarze oraz bilety dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).