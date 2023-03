Filmowa wiosna na ekranach kin Helios!

Najbliższe dni zapowiadają się naprawdę intrygująco. Na widzów czekają liczne nowości filmowe, wyczekiwana przedpremiera, nowość ze świata DC, polski thriller w gwiazdorskiej obsadzie, propozycje familijne i uwielbiane przez widzów seanse specjalne. Repertuar kin Helios to oferta nie do odrzucenia!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Thriller „Wyrwa” z pewnością zainteresuje fanów polskiej kinematografii na najwyższym poziomie. Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka. W zdarzeniu ginie jego żona Janina. Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci...

„Shazam! Gniew bogów” to sequel hitu z 2019 roku na podstawie słynnych komiksów DC. W tej nowości Billy/Shazam będzie kontynuować superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny. Wspólnie będą bronić miasta przed przestępczością. Pewnego dnia na ich drodze staną Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.

We wtorek, 21 marca zaprezentowany zostanie film „Missing”. Ta przedpremiera to opowieść, która zmusi do zastanowienia się, jak dobrze znamy tych, którzy są nam najbliżsi. Kiedy matka June, znika podczas wakacji ze swoim nowym chłopakiem, dziewczyna stara się ją odnaleźć wykorzystując najnowsze technologie. Gdy sięga głębiej, jej cyfrowe śledztwo rodzi więcej pytań niż odpowiedzi...

Na fanów mocnych filmowych wrażeń czeka natomiast „Krzyk VI”. Po brutalnych zabójstwach, które wstrząsnęły rodzinnym miasteczkiem, bohaterowie opuszczają Woodsboro. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

Tytułowa „Zadra” w polskiej produkcji muzycznej to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Dziewczyna walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość...

Na młodych widzów czeka familijna animacja „Wróżka Zębuszka”! Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to... fioletowe kwiaty. A przed nią doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta stara się udowodnić, że może być świetną Zębuszką!

„Asteriks i Obeliks: Imperium smoka” to kolejna propozycja dla dzieci. Cesarzowa Chin, zostaje uwięziona w wyniku zamachu stanu. Córka władczyni wyrusza do odległej Galii wraz z ochroniarzem i fenickim kupcem, aby szukać pomocy. Tak oto poznaje dwóch dzielnych bohaterów. Galowie przystają na prośbę księżniczki i wyruszają w pełną przygód podróż na Daleki Wschód.

W najbliższą niedzielę, 19 marca Helios zaprasza na kolejną porcję bajkowych niespodzianek w cyklu Filmowe Poranki z pozytywną animacją dla całej rodziny „Bing”. Tytułowy bohater jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Projekcję poprzedzają konkursy i zabawy w sali kinowej.

Najsłynniejsze piłkarskie derby świata powracają na ekrany wybranych kin Helios! Mecz FC Barcelona - Real Madryt zostanie zaprezentowany w znakomitych warunkach, jakie gwarantuje sala kinowa już w niedzielę, 19 marca. Czy można sobie wyobrazić lepsze warunki do delektowania się transmisją niż wielki ekran, wygodne fotele i doskonały dźwięk? Chyba każdy kibic przyzna, że to wymarzone środowisko dla fanów futbolu na najwyższym poziomie.

Miłośnicy cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na dramat „Bezmiar”. 20 marca widzowie przeniosą się do Rzymu w latach siedemdziesiątych XX wieku, do czasów ważnych zmian społecznych i kulturalnych. Rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków. Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się z najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie są sobie tak bliscy jak kiedyś...

