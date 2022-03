Filmowa rozgrzewka na ekranach kin Helios!

W nadchodzący weekend za oceanem odbędzie się gala wręczenia najbardziej prestiżowych nagród filmowych, jakimi są Oscary®. Tego wieczoru emocje sięgną zenitu, a fani kinematografii na całym świecie będą trzymali kciuki za swoje ulubione filmy i ich twórców. Nie mniejsze emocje czekają też widzów, którzy wybiorą filmy z repertuaru sieci kin Helios. Już teraz jest szansa obejrzenia na dużym ekranie filmów, które powalczą o Oscary w przyszłym roku.

Kino helios - repertuar

"Zając Max: Misja Pisanka"

W najbliższy piątek na widzów czekają dwie premiery, pierwsza z nich to film familijny „Zając Max: Misja Pisanka”. Najmłodsi kinomani z pewnością pamiętają Maxa i jego bohaterski wyczyn z pierwszej części filmu, kiedy uratował Święta Wielkanocne. Teraz czeka go równie ważna misja ponieważ w Wielkanocnej Krainie zagrożone są wszystkie pisanki, a najważniejsza z nich Złota Pisanka, będąca źródłem świątecznej magii, traci swój blask i staje się czarnaąŚ Nadchodząca Wielkanoc jest w wielkim niebezpieczeństwie!

"Marzec ‘68"

Druga piątkowa premiera to najnowszy film Krzysztofa Langa „Marzec ‘68” - porywająca opowieść o trudnej miłość dwojga młodych ludzi: Marty i Janka na tle burzliwych marcowych wydarzeń. Rzeczywistość ukazana w filmie obejmuje okres od protestu wywołanego zakazem wystawiania „Dziadów” w styczniu 1968 r. do przemówienia Gomułki w marcu 1968, które przesądziło o represjach, masowej emigracji i wydaleniach obywateli pochodzenia żydowskiego z PRL. Pogłębiający się przez rządzących antysemityzm, a w tle pierwsza, młodzieńcza miłość studentów, którzy będą musieli szybko dojrzeć i stawić czoła systemowi opresji.

"Za duży na bajki"

W repertuarze Heliosa widzowie znajdą idealny film dla całej rodziny – „Za duży na bajki”. Jest to historia Waldka dziesięciolatka żyjącego bardziej w wirtualnym świecie gier komputerowych niż tym realnym, przed którym chroni go nadopiekuńcza mama. Niestety życie pisze własny scenariusz i w domu chłopca pojawia się ekscentryczna ciotka Mariolka. Waldek zostaje pod jej opieką na czas nieobecności mamy, która mierzy się z ciężką chorobą. Wszystko zmienia się w ciągu chwili – oczywiście z korzyścią dla Waldka!

"44 Koty"

27 marca, w niedzielny poranek, milusińscy mogą spotkać się także na dużym ekranie z bohaterami bajek „44 Koty”. Tradycyjnie projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

"To nie wypanda"

Najmłodszych widzów i ich rodziców ubawi do łez najnowsza animacja „To nie wypanda”. Główna bohaterka to Mei Lee, ma już swój świat, którego nie akceptuje jej nadopiekuńcza mama. Ale w nastoletnim życiu Mei pojawia się też nowa dość kłopotliwa kwestia: dziewczynka w momentach dużych emocji zamienia się w olbrzymią pandę czerwoną! I tu zaczyna się cała zabawa.

"Nasze magiczne Encanto"

Kontynuując cykl codziennych bezpłatnych seansów w języku ukraińskim sieć kin Helios zaprasza na kolejny familijny seans w towarzystwie bohaterów filmu „Nasze magiczne Encanto”. Tym razem Disney zabierze swoich widzów w daleką podróż do Kolumbii tętniącej kolorami, śpiewem i magią uzdrawiania pokazując jak wielką siłę ma miłość i rodzina. Film można będzie oglądać od najbliższego piątku, 25 marca.

"Ambulans"

Helios przygotował też coś dla sympatyków akcji. „Ambulans”, najnowszy film Michaela Baya, to historia dwóch braci Will’a i Danny’ego, którzy kradną z jednego z Banków w LA zawrotną sumę 32 mln dolarów. Plan się sypie, a ich ucieczka z banku kończy się w... ambulansie, który porywają wraz z rannym policjantem, i ratowniczką medyczną. Zapowiada się ciężki dzień dla bohaterów i niezła jazda dla widzów!

"BATMAN"

„BATMAN” to widowisko Matta Reeves’a, które daje szansę poznania Mrocznego Rycerza na nowo. To zarazem detektyw, ale i brutalny mściciel, który nie ma litości dla swoich antagonistów. Widzowie wybierający się na ten film nie powinni oczekiwać przygód znanych z uniwersum Marvela, a raczej ze świata Jokera z Joaquinem Phoneixem.

"Uncharted"

Fanów ekranizacji na podstawie gier ucieszy fakt, iż wciąż mogą zobaczyć hit „Uncharted”, który jest już w pierwszej piątce na świecie najlepiej sprzedających się filmów na podstawie gier. Nathan Drake’a i „Sully’” Sullivan czekają na widzów żądnych przygód.

Cykl Kino Konesera przedstawi widzom aż dwa tytuły! 28 marca będzie to film „Psie Pazury” - arcydzieło filmowe nominowane w tym roku w 12 kategoriach do Oscara. Akcja filmu toczy się w latach 20. na ranczu w Montanie, gdzie dwaj bracia różniący się niczym ogień i woda, a zarazem właściciele majątku, stają przeciwko sobie. Drugim z filmów zaprezentowanych w cyklu będzie film „Belle” (30 marca) najnowsze anime Mamoru Hosody o ucieczce przed rzeczywistością do wirtualnego świata i walce o swoje marzenia.

31 marca, w ramach cyklu Kultura Dostępna, zaprezentowany zostanie film „Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie”, w którym widzowie zobaczą nieznaną do tej pory historię życia przyszłego. Czas kiedy wojna kształtowała jego wielki autorytet moralny i społeczny nie tylko w wymiarze duchowym.

Repertuar Heliosa niezmiennie oferuje super seanse każdego dnia. Dlatego warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami i zaopatrzyć w kinowe bilety. Należy przy tym pamiętać o wyjątkowej ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”!