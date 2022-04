Filmowa Majówka w sieci kin Helios!

Jak wiadomo najbardziej filmowym dniem tygodnia jest piątek, a ten nadchodzący rozpoczyna wyczekiwany długi weekend majowy! To idealny czas na wyjście do kina, zapoznanie się z pełnym nowości repertuarem Heliosa czy na nadrobienie filmowych zaległości. Każdy widz będzie mógł zdecydować, w który z filmowych światów wkroczyŚ pełen magii, starć wikingów czy brawurowych pościgów. Na wymagających kinomanów czekają spotkania z cyklem Kino Konesera oraz polskim kinem, a fanów sportu ucieszą półfinały Ligi Mistrzów.

Kino Helios - repertuar

Fani skandynawskich klimatów mogą się udać w podróż do mrocznej, X-wiecznej Islandii, aby poznać losy młodego księcia Wikingów. Tragiczna historia jednego z rodów ówczesnych ziem, gdzie dojście do władzy okupione było rozlewem krwi w rodzinie i brakiem skrupułów. Tytułowy bohater to „Wiking”, który wraca po latach wygnania z żądzą zemsty i chęcią odebrania tego co mu się prawowicie należy. Gwiazdorska obsada, realizm i rozmach produkcji sprawią, że to będzie niezapomniana podróż...

Widzowie pragnący egzotyki mogą wybrać się w daleką podróż z Nicolasem Cagem na imprezę urodzinową do Javiego, bossa meksykańskiego kartelu. Zaproszenie może być biletem w jedną stronę, ponieważ wśród gości może pojawić się też CIA, a ekscentryczny jubilat nie należy do najspokojniejszych. Zwariowana komedia przygodowa z pewnością nie pozwoli się nudzić i ziewać w trakcie seansu żadnemu widzowi, który wybierze się na „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”.

Na wszystkich, którzy uwielbiają świat magii i Harry’ego Pottera czeka porywająca podróż z bohaterami najnowszej części filmu „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”. Z pewnością będzie to niezapomniana przygoda, gdyż na ekranach rozegra się największy pojedynek czarodziejów jaki widział świat! Profesor Dumbledore wyznacza Newta Skamandra, aby stanął na czele grupy czarodziejów walczących z największym złem zagrażającym światu jakim jest Grindelwald.

Kolejna propozycja filmowa to rozrywka w czystej postaci, która niczym błyskawica pojawiła się na szczycie box office’u i okazała się światowym hitem. To „SONIC 2. Szybki jak błyskawica” - najszybszy kosmiczny jeż, który zadomowił się na naszej planecie. Przed nim ponowna misja uratowania Świata przed złoczyńcą Doktorem Robotnikiem i Knuckles’em. Sonic jednak nie jest sam! Ramię w ramię staje do walki o dobro Ziemi jego wierny przyjaciel Tails, żółty super lis o dwóch ogonach. Razem są nie do pokonania!

Kontynuując cykl bezpłatnych seansów w języku ukraińskim Helios zaprasza od najbliższego piątku na dwa filmy każdego dnia. Pierwszy zestaw bajek - „44 koty” - został przygotowany z myślą o najmłodszych widzach, dlatego też zostanie wyemitowany w wersji z ukraińskim dubbingiem. Starszych widzów zainteresuje film „Biuro detektywistyczne Lessego i Mai: Rabuś z pociągu” w wersji z ukraińskim lektorem – kolejna część przygód młodych detektywów i nowa zagadka do rozwiązania.

W poniedziałek, 2 maja w cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie film „Zaułek koszmarów” – istna perełka wśród filmów Guillermo Del Toro, nominowana do Oscara® w aż 4 kategoriach. To typowe kino spod znaku noir – mroczny kryminał z hollywoodzką śmietanką gwiazd. Klimat rodem z filmów z Humphreyem Bogartem czy Orsonem Wellesem plus narracja do jakiej reżyser przyzwyczaił widzów to przepis na sukces!

3 i 4 maja sportowe emocje sięgną zenitu! We wtorek w półfinałach Ligi Mistrzów UEFA zagrają bowiem Manchester City z Realem Madryt. Dzień później naprzeciw siebie staną piłkarze z Liverpoolu i Villreal. Takich emocji na dużym ekranie nie może przegapić żaden fan futbolu!

W ramach cyklu Kultura Dostępna (seans 5 maja) widzowie poznają bliżej życie największej skandalistki w PRL - Kaliny Jędrusik w filmie „Bo we mnie jest seks”. Znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, epatująca seksapilem i żyjąca według własnych zasad, ikona polskiej popkultury wyprzedzała czasy w których żyła.

Filmowe emocje to doskonały pomysł na niezapomniany czas, także podczas Majówki! Planując wizytę w kinie i kupując bilet wcześniej, widzowie mogą wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić. Szczegóły dostępne są na stronie: www.helios.pl oraz w nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Do zobaczenia na majowych seansach!