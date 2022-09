Filmowa jesień w repertuarze Helios!

W ostatnich dniach wszystkie oczy prawdziwych fanów kina zwrócone są w stronę Gdyni, gdzie odbywa się 47 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Ogrom nowych produkcji w dużej mierze wyświetlanych premierowo, walczy o najbardziej prestiżową nagrodę filmową. Niedługo trafią do repertuaru sieci kin Helios, a na ten moment widzowie mogą sami dokonać selekcji filmów z jesiennego repertuaru na najbliższy tydzień.

Kino Helios - repertuar

Kina Helios ponownie szykują dla widzów weekendową niespodziankę tym razem w postaci przedpremierowych seansów filmu „Johnny”, który swoją premierę miał kilka dni temu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy w konkursie głównym o Złote Lwy. To poruszająca biografia księdza Jana Kaczkowskiego i opowieść o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. W rolach głównych Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan, a ekranie partnerują im m.in. Anna Dymna, Witold Dębicki i Maria Pakulnis.

Piątkowa premiera to spotkanie na dużym ekranie z Małgorzatą Kożuchowską i filmem „Zołza”. Zabawna i wzruszająca historia wyjątkowej i silnej kobiety, która zmieniła polski rynek filmowy i telewizyjny. Kobiety, która panuje nad wszystkim, ale... nie nad sobą. Przewrotna komedia oparta na ironicznej autobiografii Ilony Łepkowskiej – scenarzystki i producentki kultowych polskich filmów i seriali („Nigdy w życiu”, „M jak miłość”, „Na dobre i na złe”). To film pełen ciętego, autoironicznego i inteligentnego humoru w gwiazdorskiej obsadzie! Widzowie zobaczą również: Artura Żmijewskiego, Annę Dymną, Rafała Zawieruchę, Bronisława Wrocławskiego, Jacka Borusińskiego, Marcina Perchucia, i Katarzynę Ankudowicz.

Druga z premier to kino familijne i powrót znanego wszystkim podróżnika imieniem „Guliwer”. Ten sławny poszukiwacz przygód zostaje ponownie wezwany na pomoc do krainy Liliputów, którą wcześniej ocalił. Dochodzi jednak do nieporozumienia, bowiem mieszkańcy oczekują, że u ich bram stanie olbrzym, który samym swoim wyglądem odstraszy każdego wroga. Nic jednak z tego, bowiem Guliwer jest zwyczajnego wzrostu i niczym się w tym względzie nie różni od pozostałych mieszkańców. Jak potoczy się ta przygoda?

Na ekranach sieci kin Helios widzowie będą mogli zobaczyć kawałek polskiej historii w filmie „Orlęta. Grodno ‘39”. 1 września zamiast do szkół młodzież wraz z mieszkańcami Grodna podejmują heroiczną walkę z rosyjskim najeźdźcą. To dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami głównego bohatera Leona i jego przyjaciół, dla których rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania.

W repertuarze Helios widzowie znajdą dwie polskie komedie i choć obie z przeciwległych biegunów to w równym stopniu trafiają w punkt. „Szczęścia chodzą parami” to zwariowana komedia romantyczna o życiowym pechu, który doprowadza głównego bohatera do... miłości jego życia. „Kryptonim Polska” to komedia, jakiej nie było do tej pory w polskim kinie pełna zaskoczeń i współczesnych absurdów, a jednak wplatająca w to miłość dwojga ludzi ze zwalczających się środowisk.

17 i 18 września w Kinach Helios najmłodsi widzowie ruszą w podróż z Tedim nieustraszonym poszukiwaczem przygód, a będzie to wyprawa pełna mumii, piramid, szybkich zwrotów akcji oraz porządnej dawki humoru, która z pewnością obudzi we wszystkich ducha poszukiwacza przygód. Przed seansami filmu „TEDI i szmaragdowa tablica” na widzów czekają quizy i zagadki do rozwiązania oraz filmowe nagrody!



18 września cykl Helios na Scenie zabierze widzów na deski kameralnego teatru na londyńskim West Endzie, gdzie zobaczą niezwykle emocjonalny monodram „Prima Facie” z Jodie Comer („Obsesja Eve”) w roli młodej, błyskotliwej adwokat, którą życie stawia na rozstaju dróg. Bilety na londyńskie przedstawienie znikają w mgnieniu oka, dlatego to niebywała okazja, aby zobaczyć je teraz na dużym ekranie.

19 września to ważna data na repertuarowej mapie kin Helios bowiem tego dnia w ramach cyklu Kino Konesera Giuseppe Tornatore wieloletni przyjaciel Ennio Morricone, zabierze widzów w piękną, osobistą podróż szlakiem życia i dokonań muzycznych dla świata filmu. Film „Ennio” to blisko trzygodzinna wyprawa, która poruszy serca niejednego widza, a prawdziwych fanów kina i muzyki zabierze na jeszcze jedno spotkanie z Mistrzem!

22 września cykl Kultura Dostępna przeniesie widzów w sam środek gangsterskich porachunków za sprawą filmu „Krime Story. Love Story”. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina „Kaliego” Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja „Romea i Julii”. Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko... Doborowa obsada i muzyka to mocne atuty tego filmu.

Po szczegółowe informacje dotyczące superrepertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.