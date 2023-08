Festiwal Kolorów na zakończenie wakacji!

Oficjalny Festiwal Kolorów zawita do Sosnowca! Tegoroczna trasa zyskała Partnera Tytularnego – markę Mini Melts! Spotkajmy się 2 września 2023 w Parku Sieleckim! Start godz. 15.00. Wstęp wolny.

FESTIWAL KOLORÓW to:

niezliczona ilość kolorów!

oryginalne Kolory Holi najwyższej jakości! (schodzą z ubrań )

najlepsi DJ’e!

popularni artyści!

smaczne jedzenie z najlepszych foodtrucków!

pozytywna atmosfera i radość życia!

Na Festiwalu poza kolorową energią i koncertową muzyką, znajdziecie także wiele ciekawych atrakcji!

Między innymi:

strefy partnerów!

sklep Festiwalu Kolorów!

słodycze!

konkursy z nagrodami!

Nieważne ile masz lat, jakiej muzyki słuchasz! Ważne, że potrafisz się uśmiechać i lubisz spędzać czas w gronie zwariowanych osób. Im więcej osób dołączy do wydarzenia tym więcej atrakcji i artystów będziemy mogli Wam zapewnić, pomóż nam dotrzeć do wszystkich: polub nas, zaproś znajomych, udostępnij wydarzenie

Czym jest Festiwal Kolorów?

To popularna zabawa polega na wyrzucaniu w górę przez tysiące ludzi Kolorów Holi, które tworzą wielką barwną chmurę! Cały festiwal wypełnia atmosfera wiecznej wesołości. Młodzi i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i bawią się, rzucając Kolory w powietrze! To idealne miejsce aby się wyszaleć i zrobić niesamowite zdjęcia. Jesteśmy pionierem kolorowych imprez w Polsce, zorganizowaliśmy ich kilkaset na terenie całego kraju, uczestnicy co roku wracają, aby razem z nami się bawić i obsypywać Kolorami Holi.

Dla kogo?

Na festiwalu spotykamy najwięcej uczniów i studentów, ale wśród uczestników nie brakuje przedstawicieli żadnej grupy wiekowej

Prawda jest taka, że niezależnie od wieku wszyscy świetnie się bawią wyrzucając kolory

Gdzie i kiedy?

Widzimy się 2 września w Parku Sieleckim! Startujemy o 15:00!

Ostatni wyrzut kolorów o godzinie 20:00!

Kolory Holi

Na festiwalu organizatorzy zapewniają dostęp do 11 różnych Kolorów Holi. Wśród nich:

żółty

pomarańczowy

czerwony

zielony

niebieski

fioletowy

i wiele innych!

Ze względu bezpieczeństwa nie można przynosić własnych proszków innych niż “Kolory Holi”. Kolory zapewniane przez nas są przyjazne środowisku, nieszkodliwe, niealergiczne i posiadają odpowiednie certyfikaty. Kolory łatwo zmywają się ze skóry oraz znikają z większości materiałów podczas prania!