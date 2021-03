Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet!

Dzień Kobiet to idealna okazja, aby wręczyć symboliczny prezent lub kwiatek każdej kobiecie. Możesz w ten sposób sprawić radość swojej żonie, mamie, babci lub siostrze, a nawet koleżankom w pracy! Jest to dzień, w którym wszystkie kobiety mogą świętować i być dumne z bycia kobietą. Poznaj historię Dnia Kobiet i celebruj ten dzień razem z kobietami.

Historia Dnia Kobiet

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Dzień Kobiet obchodzimy od 8 marca 1910 r. dla uczczenia marszu 15 tys. pracownic zakładów odzieżowych domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet, do którego doszło dwa lata wcześniej w Nowym Jorku.

W 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

W Polsce święto było popularne w okresie PRL

W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręczniki, ścierki, mydło czy kawę.

Dziś Dzień Kobiet cały czas nie traci na popularności. 8 marca kobiety są obdarowywane kwiatami i drobnymi upominkami lub słodyczami przez swoich mężów, narzeczonych, chłopaków, ale też przełożonych i kolegów z pracy.