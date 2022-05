Dzień Dziecka świętujmy przez cały tydzień!

Wystartował wyjątkowy, bo jubileuszowy Tydzień Dziecka w Sosnowcu!

To już X edycja wydłużonego święta dla najmłodszych i nie tylko

– Dzień Dziecka można świętować tylko 1 czerwca, ale po co, skoro można równie dobrze przez cały tydzień? W Sosnowcu świętujemy dłużej, bo dzieciaki na to zasługują – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Od 30 maja do 3 czerwca, a więc od poniedziałku do piątku włącznie widzimy się codziennie w jednym z naszych parków gdzie w godz. 17.00-19.00 odbędą się animacje: modelowanie balonów, tatuaże, warkoczyki, malowanie buziek, gry i zabawy dla najmłodszych. Ponadto od 30 maja do 5 czerwca Urząd Miasta w Sosnowcu zaprasza na Górkę Środulską. To właśnie tam w niedzielę 5 czerwca odbędzie się Wielki Finał Tygodnia Dziecka. Start godz. 14.00. Wśród atrakcji snowtubing, czyli poczuj zimę w środku lata – zjazdy z 30-metrowej górki na pontonach, Mazury na Górce Środulskiej – na naszych najmłodszych uczestników czeka basen z łódeczkami, w których będą mogli popływać, cała masa dmuchańców i animacji.

O godz. 15.30 odbędzie się natomiast Wielka Lekcja Historii.

– Główną atrakcją będzie rekonstrukcja walk z Prusakami w latach 1806-1807 z czasów epoki napoleońskiej. Zobaczymy starcia z oddziałami pruskimi, atak na dwór pruski na Pogoni i decydującą bitwę. Pojawią się konie, armaty, stroje z epoki – wylicza Michał Mercik, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. kultury, rozwoju i dialogu społecznego.

W ramach Tygodnia Dziecka odbędzie się także szereg imprez przygotowanych przez miejskie jednostki kultury.

– Mamy mały jubileusz, który trzeba godnie uczcić, stąd masa atrakcji w różnych zakątkach miasta. Przed nami wyjątkowy tydzień, który mam nadzieje zostanie w pamięci dzieciaków na długo – dodaje prezydent Sosnowca.

Szczegóły i harmonogram imprez TUTAJ.