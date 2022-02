Dzielnicowi spotkali się z najmłodszymi przed feriami

Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji I już przed nadchodzącymi feriami postanowili odwiedzić dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej, by porozmawiać z nimi o tym, jak sprawić, by ten wolny czas był bezpieczny. Cyberprzemoc, bezpieczne zabawy, bezpieczeństwo na co dzień dzieci i młodzieży były tematem spotkań, jakie odbyli asp. Rafał Kułagowski i asp. Marek Janusz. Dzieci chętnie rozmawiały z mundurowymi.

W ramach akcji Bezpieczne Ferie dzielnicowi spotykają się dziećmi

Tym razem spotkania rozpoczęli przed nadejściem ferii, które w tym roku dla naszego województwa wypadają dość późno. W szkole podstawowej przy ul. Kościelnej asp. Rafał Kułagowski i asp. Marek Janusz podczas spotkań z dziećmi rozmawiali z mini nie tylko o bezpiecznych formach zabawy i o bezpieczeństwie podczas ferii ale również o cyberprzemocy i zagrożeniach, jakie mogą czekać na najmłodszych w sieci. Tego temat nie mogło zabraknąć bowiem wiadomo, że nie wszystkie dzieci wyjadą podczas ferii, a większa ilość wolnego czasu przynajmniej dla części z nich będzie jednoznaczna z większą ilością czasu spędzonego w sieci.

Podczas spotkania dzieci chętnie zadawały pytania i rozmawiały z mundurowymi. Podczas rozmów okazało się, że najmłodsi posiadają całkiem sporą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci i nie tylko