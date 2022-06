Dyżury telefoniczne ZUS w Sosnowcu

Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje dyżury telefoniczne 10 i 16 czerwca, w godz. 9.00-11.00. Będzie można zapytać o „żłobkowe” i rentę socjalną, ale też jak wyliczyć składkę zdrowotną po wprowadzeniu przepisów „Polskiego Ładu”.

Porady telefoniczne ZUS

10 czerwca odbędą się dwa dyżury telefoniczne w różnych tematach. Jeden dotyczyć będzie dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, czyli tzw. żłobkowe, a drugi w sprawie zmian w rozliczania składek oraz sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych (składka zdrowotna w ramach Polskiego Ładu). Rodzice i opiekunowie, by dowiedzieć się na temat żłobkowego, czyli m.in. kiedy złożyć wniosek o to świadczenie, kto może się o nie starać, w jakim wieku musi być dziecko, by otrzymać dofinansowanie oraz jak przekazywane są pieniądze do placówki – o tym wszystkim można porozmawiać z ekspertami ZUS dzwoniąc pod nr tel. 32 671 77 10, natomiast przedsiębiorcy i inne osoby zainteresowane sprawami związanymi głównie ze składką zdrowotną mogą kontaktować się z naszymi specjalistami, tego samego dnia, czyli 10.06, pod nr tel. 32 639 60 88.