Dwóch mężczyzn w kominiarkach napadło na dostawcę pizzy. Zostali tymczasowo aresztowani

Policjanci z Sosnowca zatrzymali 41 i 27-latka odpowiedzialnych za usiłowanie rozboju na dostawcy zatrudnionym w jednej z sosnowieckich pizzerii. Mężczyźni zamówili jedzenie warte ponad 500 złotych przez służącą do tego aplikację. Podczas próby doręczenia zamówienia pracownik został napadnięty, o czym od razu powiadomił mundurowych. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec obu sprawców 3-miesięczny areszt.

Zamówili jedzenie i napadli na dostawcę

Pokrzywdzony był dostawcą zatrudnionym w jednej z pizzerii znajdujących się na terenie Sosnowca. W związku ze złożonym zamówieniem na dostawę jedzenia na kwotę około 500 złotych pojechał pod wskazany przez klienta adres. Gdy pracownik był już w budynku, z góry zbiegło do niego dwóch mężczyzn w kominiarkach, którzy użyli wobec niego najprawdopodobniej gazu i próbowali zabrać mu torby z jedzeniem. Gdy im się to nie udało, uciekli do jednego z mieszkań znajdujących się w budynku.

Pokrzywdzonemu pomogła kobieta, którą zaalarmował hałas i krzyki. Moment ten został wykorzystany przez sprawców, którzy zabrali pozostawione na korytarzu torby z jedzeniem.

Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani

Mundurowi z sosnowieckiego wydziału kryminalnego i komisariatu I szybko ustalili dane mężczyzn odpowiedzialnych za to zdarzenie. W mieszkaniu odnaleźli także torby, w których znajdowała się część skradzionego jedzenia. Sprawcami okazali się 41 i 27-latek. Policjanci ustalili miejsce, w którym przebywali mężczyźni, a następnie dokonali ich zatrzymania. Prokurator ogłosił im zarzut usiłowania rozboju.

Obaj stanęli przez obliczem sosnowieckiego sądu, który, na wniosek śledczych, zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.