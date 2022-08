Duża dawka profilaktyki przed pływaniem kajakami

Sosnowieccy policjanci z Wydziału prewencji prowadzą działania w ramach kampanii Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą. Tym razem spotkali się z uczestnikami zajęć, w ramach których dzieci i młodzież korzystają z możliwości pływania kajakiem. Zanim jednak młodzi ludzie wzięli wiosła w dłoń, uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, podczas którego mundurowy przypomniał im o zasadach bezpiecznego uprawiania sportów wodnych.

Kampania profilaktyczna "Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą"

Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą to nazwa kampanii profilaktycznej promującej bezpieczne zachowania nad wodą. W trakcie trwających właśnie wakacji sosnowieccy policjanci niemal codziennie spotykają się z osobami korzystającymi z różnego rodzaju form wypoczynku nad wodą i sportów wodnych.

Tym razem spotkali się z grupą dzieci i młodzieży, która zamierzała pływać kajakami. Zanim grupa ruszyła na wodę rozmawiali z policjantami o zasadach bezpiecznego uprawiania sportów wodnych i wypoczynku w rejonach zbiorników wodnych. Ponieważ sosnowieccy policjanci stale współpracują z organizatorami wypoczynku, przed policjantami jeszcze wiele takich spotkań. Zawsze jednak są one bardzo miłe, często zabawne i przebiegają w luźnej atmosferze, co sprawia, że te obowiązki to jedna z przyjemniejszych stron policyjnej służby w czasie wakacji.