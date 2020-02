Drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego w Sosnowcu

Sosnowiec rozpoczyna drugi etap modernizacji lamp oświetlenia ulicznego.

To kontynuacja zakończonego we wrześniu 2018 roku wartego prawie 15 mln zł. projektu polegającego na wymianie opraw oświetlenia ulicznego.

Miejsce wysłużonych opraw sodowych i rtęciowych zajęły lampy w technologii LED. W sumie miasto wymieniło 7694 oprawy. To było największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Zakres prac obejmuje wyminę wraz z zabezpieczeniem i przewodami zasilającymi na nowe oprawy typu LED oraz wymianę słupów betonowych na 665 stalowych oraz 907 aluminiowych anodowanych. Zadaniem firmy FBSerwis, która będzie odpowiedzialna za inwestycję jest także wyposażenie nowych opraw w sterowniki zintegrowane z systemem sterowania oświetlenia, dzięki któremu miasto może monitorować oraz regulować natężenie oświetlenia w zależności od potrzeb, podnosząc przy tym jego efektywność. Przed podjęciem prac, FBSerwis zobowiązana jest również do stworzenia projektu modernizacji oświetlenia, w tym przygotowywania dokumentacji techniczno-projektowej do każdej z około 140 szaf oświetlenia ulicznego.