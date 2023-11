"Dobry posiłek" w Sosnowcu. Ruszył pilotażowy program z zakresu edukacji żywieniowej

Sosnowiecki Szpital Miejski dołączył, jako jeden z pierwszych w Zagłębiu, do grona placówek medycznych z województwa śląskiego realizujących pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu" Ministerstwa Zdrowia. Zwiększenie dostępności do porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalach to jedne z głównych założeń projektu, który potrwa do czerwca 2024 roku.

W Sosnowcu startuje program Ministerstwa Zdrowia

"Dobry posiłek w szpitalu" to program Ministerstwa Zdrowia uruchomiony w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w listopadzie tego roku. Projekt polega na udzielaniu spersonalizowanych porad żywieniowych pacjentom z oddziałów Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii, Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Rehabilitacji Neurologicznej, Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią i Urologią, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej, Otolaryngologii, Urologii, Skórno-Wenerologicznego oraz Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej. O rodzaju stosowanej diety i czasie jej trwania będzie decydował lekarz. Opracowaniem jadłospisu natomiast, zapewniającego urozmaicenie potraw i zbilansowanie wartości składników odżywczych, zajmą się doświadczeni dietetycy z Działu Dietetyki sosnowieckiego szpitala.

– Jesteśmy dumni, że jako jeden z pierwszych szpitali w regionie będziemy uczestniczyć w tak innowacyjnym programie. Wiemy, jak ważne w dzisiejszych czasach jest zdrowe odżywianie, które stanowi kluczowy element leczenia i regeneracji. Dlatego na program „Dobry posiłek w szpitalu” patrzymy przede wszystkim jak na inwestycję w zdrowie i dobre samopoczucie naszych pacjentów. Wierzymy, że współpraca naszych specjalistów z pacjentami przebywającymi w oddziałach pozwoli na opracowanie jeszcze bardziej urozmaiconej diety, która pomoże im w szybszym powrocie do pełni sił – zaznacza Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Dieta dostosowana do indywidualnych potrzeb zdrowotnych pacjentów

Codzienne informacje na temat jadłospisu wraz z informacjami o składzie każdego posiłku, jego dobowych sumach wartości energetycznej (kaloryczności) i wartości odżywczej, w tym ilości cukrów, soli, błonnika, sposobie jego obróbki czy obecności alergenów, publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w zakładce „Dobry posiłek w szpitalu”. Na stronie umieszczane są także zdjęcia posiłków z danego dnia, które potwierdzają wysoką jakość pożywienia oferowanego pacjentom w placówce.

– Szpitalne posiłki mogą wywoływać skrajne emocje, dlatego cieszę się, że w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim stały się one kolejnym jego atutem. Przystąpienie naszego szpitala do ministerialnego programu „Dobry posiłek w szpitalu” to kolejny krok w kierunku zwiększania standardów opieki nad pacjentami z Sosnowca i okolic. W końcu właściwe żywienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów to jeden z kluczowych elementów wsparcia w procesie zdrowienia – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Do programu przystąpiły już 23 placówki z województwa śląskiego, w tym Sosnowiecki Szpital Miejski, który jest jednym z pierwszych szpitali w regionie biorącym udział w projekcie. Według jego założeń Narodowy Fundusz Zdrowia (jako płatnik programu) dopłaca każdego dnia 25,62 zł do posiłków każdej osobie przebywającej w placówce. Z programu nie mogą skorzystać jedynie pacjenci hospitalizowani w Zakładzie Opieki Długoterminowej czy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz żywieni wyłącznie dojelitowo lub pozajelitowo.