Czym jest cisza wyborcza? Przed nami wybory samorządowe 2024

Cisza wyborcza rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania - w piątek o północy, i potrwa do jego zakończenia.

Założenie jest takie, że cisza jest czasem, w którym obywatele i obywatelki zastanawiają się, na kogo zagłosować.

"W tym czasie [ciszy wyborczej] nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu" — można przeczytać na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

W tym roku cisza rozpocznie się 6 kwietnia o północy i zakończy się 7 kwietnia o godz., 21, czyli wtedy, gdy zostaną zamknięte lokalne wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – przestępstwo.

- Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmuje się oceną, czy w danym przypadku doszło do naruszenia zakazów prowadzenia agitacji wyborczej. Należy to do organów ścigania i sądów - czytamy na stronie PKW.