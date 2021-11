"Czternastka" tylko dla żyjącego emeryta czy rencisty

Czternasta emerytura przysługuje tym świadczeniobiorcom, którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Jeśli osoba zmarła przed przekazaniem „czternastki”, rodzina nie otrzyma jej w postaci świadczenia niezrealizowanego. Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta.

- Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. członek naszej rodziny zmarł początkiem listopada, a termin wypłaty emerytury czy renty miał późniejszy, pod koniec listopada, to ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby. Ale uprawnieni członkowie rodziny zmarłego mogą otrzymać te pieniądze za listopad jako niezrealizowane świadczenie – wówczas muszą złożyć do ZUS stosowny wniosek – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.