Co zrobić, gdy jesteś ofiarą przemocy domowej?

Aby zapobiec problemowi przemocy w rodzinie, potrzebne jest nie tylko jego dostrzeżenie. Także podjęcie właściwych działań przez same ofiary. Nie bójcie się powiadamiać o swojej sytuacji. Istnieją instytucje, organizacje oraz rozwiązania prawne, które są w stanie wam pomóc!

Miejscem, do którego należy się zgłosić w pierwszej kolejności, jest najbliższy komisariat policji

Można również wezwać policjantów na miejsce zdarzenia, jeśli do aktu przemocy doszło w domu. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 997 lub 112. Policja zawsze przyjmuje takie zgłoszenie i niezwłocznie przyjeżdża. Zapewniamy, że czasem już samo przesłuchanie wpływa na agresora dyscyplinująco. Policjanci mogą także założyć ofierze przemocy tzw. niebieską kartę. Dokumentuje ona zgłoszoną sytuację, opisuje działania, jakie podjęto, zawiera telefony i adresy instytucji, do których zawsze można zwrócić się o pomoc. Dokument nie powoduje wprawdzie wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy, ale może być użyty jako dowód w sprawie, jeśli tylko ofiara złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Wypisanie niebieskiej karty obliguje też policjanta, by odwiedził rodzinę i przeprowadził wywiad środowiskowy. Policja monitoruje później sytuację takiej rodziny. Miejscem, do którego należy się obowiązkowo zgłosić, jest też gabinet lekarski. Jeśli doszło do pobicia, wykonana przez lekarza obdukcja będzie kolejnym dowodem dla sądu.

Policjanci apelują:

Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Pamiętaj! Aby skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii. Mundurowi z troską podchodzą do Państwa problemów. W tych działaniach korzystamy z procedury „Niebieskie Karty”, a w przypadku gdy potwierdzimy, że przemoc ta jest zjawiskiem powtarzającym się, wówczas prowadzimy postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się nad rodziną. Co ważne, każda wiadomość o przemocy przekazana mundurowym zostanie dokładnie sprawdzona i zweryfikowana. Mowa tu o sytuacjach, w których sąsiad, znajomy czy osoba bliska zasygnalizuje, że komuś dzieje się krzywda. W przypadku znęcania i przemocy domowej nie ma znaczenia, czy ofiara i sprawca pozostają spokrewnieni. W świetle uregulowań kodeksowych osobą najbliższą jest nie tylko członek rodziny, ale także np. konkubina/konkubent. A co dzieje się w przypadku, gdy potwierdzi się fakt znęcania nad bliskimi? Sprawcy nie pozostają bezkarni. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Oprawcy mogą trafić za kratki nawet na 5 lat. Prokurator oprócz przedstawienia zarzutów może orzec odpowiednie środki karne.