Sprawcy pobicia 72-latka w Sosnowcu zatrzymani

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z komisariatu I ustalili i zatrzymali wszystkich trzech sprawców brutalnego pobicia 72-letniego mężczyzny, do jakiego doszło w dniu 01.07.2020 r. w centrum miasta. Na dziedzińcu wewnętrznym jednej z kamienic mężczyźni dotkliwie pobili swoją ofiarę drewnianymi kijami. Następnego dnia pokrzywdzony złożył w tej sprawie zawiadomienie.

Sprawcom może teraz grozić do 3 lata więzienia

Do Komisariatu Policji I w Sosnowcu zgłosił się 72-letni mężczyzna, który złożył zawiadomienie o tym, że w dn. 1.07.2020 został pobity przez 3 mężczyzn. Sprawcy uderzali swoją ofiarę drewnianymi kijami. Policjanci szybko ustalili faktyczny przebieg zdarzenia i zatrzymali kolejno wszystkich sprawców. Okazali się nimi mieszkańcy Sosnowca w wieku 25, 30 i 36 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia seniora, którego narazili przez to na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźni zostali objęci przez prokuratora policyjnym dozorem i wydano im zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Grozi im do 3 lata więzienia.