Budżet na 2023 rok przyjęty bez głosu sprzeciwu!

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad projektem budżetu na 2023 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta. "Za" głosowało 20 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2023-2040 stosunkiem głosów 20 "za" przy 5 wstrzymujących się.

– Dziękuję radnym, którzy poparli ten budżet. 20 głosów „za” zobowiązuje, te osoby to w mojej oceniete, które chcą pracować dla naszego miasta. Musimy teraz zrobić wszystko, aby udało nam się te założenia wdrożyć w życie. Miasto to nie polityka, nie partie polityczne, a nasi mieszkańcy. Chodniki, drogi, inwestycje, pomoc społeczna, edukacja, kultura. Tutaj nie ma miejsca na podziały. Jest miejsce na zmiany oraz wspólne działanie i to właśnie chcemy robić i robimy. Jest to szczególnie trudny budżet dla Sosnowca, ale też dla wszystkich samorządów. Zdaję sobie sprawę, że powtarzamy to praktycznie każdego roku i zawsze mamy nadzieję, że w kolejnych 12 miesiącach będzie lepiej. Polityka państwa jednak na to nie wskazuje. COVID, a teraz także wojna w Ukrainie spowodowały, że jest dużo ciężej – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.