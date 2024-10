Bilet okresowy Kolei Śląskich ze zniżką na e-podróżnik.pl

22 zł lub 11 proc. zniżki czeka na pasażerów, którzy po raz pierwszy kupią bilet okresowy Kolei Śląskich w aplikacji lub na stronie e-podróżnik.pl. Aby cieszyć się tańszym biletem wystarczy wpisać kod promocyjny: NOWY-KOLEJ11.

Zniżka oferowana przez e-podróżnik.pl łączy się z ulgami ustawowymi, a wśród biletów objętych promocją są także te z Taryfy Max Bilet. To tzw. wspólne bilety, które są ważne na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z takimi biletami można korzystać z pociągów Kolei Śląskich i Polregio, a także autobusów, tramwajów i trolejbusów Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Bilety okresowe to świetne rozwiązanie dla pasażerów, którzy korzystają regularnie z transportu publicznego, aby dojechać do pracy czy do szkoły lub na uczelnie. Za bilet okresowy z Taryfy Max Bilet, który pozwala na podróżowanie bez ograniczeń po Metropolii, zapłacimy 227 zł, zamiast 249 zł. Rabat oferowany przez e-podróżnika naliczany jest również od biletów z ulgami ustawowymi, więc dla studentów, uczniów czy seniorów bilety będą jeszcze tańsze – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.