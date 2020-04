Akcja "Skan na e-mail" w Zagłębiowskiej Mediatece

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zagłębiowska Mediateka wciąż pozostaje zamknięta dla Czytelników, ale bibliotekarze niestrudzenie pozostają na posterunku i od poniedziałku 20 kwietnia 2020 uruchamiają bezpłatną usługę "Skan na e-mail".

Uczycie się, pracujecie zdalnie i pilnie potrzebujecie artykułu lub fragmentu książki? Piszcie na adres: mediateka@biblioteka.sosnowiec.pl.

Pracownicy Zagłębiowskiej Mediateki przygotują dla Was skany wybranego materiału z zasobów bibliotecznych - do 20 stron (możliwość negocjacji w uzasadnionych przypadkach). Zamówienia będą realizowane na bieżąco, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Czas oczekiwania zależny od ilości zamówień. Serdecznie polecamy!

