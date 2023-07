80 mln zł na wsparcie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Od 2019 r. wdrażany jest nowy model ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Jego podstawowym założeniem jest ułatwienie dostępu do pomocy poza szpitalem i wcześniejsze otoczenie opieką potrzebujących. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że oddziały psychiatryczne dzieci i młodzieży otrzymają dofinansowanie w wysokości 80 mln zł.

Obecnie działają 403 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Młodzi pacjenci mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz terapii środowiskowej, bezpłatnie i bez skierowania.

Powstało też 136 Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (II poziom opieki). Dzieci i młodzież mogą tam skorzystać z wizyty u lekarza psychiatry, a pacjenci wymagający intensywniejszych oddziaływań – z wielu świadczeń udzielanych w trybie oddziału dziennego (w 55 z nich). Świadczenia stacjonarne, całodobowe realizowane są w 32 Ośrodkach Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (III poziom).

Zakładamy, że do 2027 roku zostanie wykształconych co najmniej 1200 nowych specjalistów w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej lub terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Obecnie mamy 571 specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży (więcej o 156 w porównaniu do roku 2015 r.). Zgodnie z rekomendacjami WHO, na 100 tys. dzieci powinno przypadać 10 lekarzy psychiatrów. W Polsce wskaźnik ten już teraz wynosi 10,49. - czytamy na stronie gov.pl