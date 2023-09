52-latek w Sosnowcu posiadał w mieszkaniu marihuanę. Grozi mu nawet 10 lat więzienia!

Dzięki skutecznej pracy sosnowieckich policjantów z komisariatu I, blisko 300 porcji marihuany nie trafi na rynek. 52-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut.

Blisko 300 działek marihuany w Sosnowcu

Do zdarzenia doszło we wtorek, w centrum miasta. Kryminalni z tutejszego komisariatu I wpadli na trop mężczyzny, który w mieszkaniu posiadał znaczną ilość marihuany. Gdy mundurowi pojawili się w drzwiach lokalu, od razu wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 52-letni mieszkaniec Sosnowca przyznał, że posiada w mieszkaniu tę substancję. Policjanci szybko potwierdzili jego słowa, znajdując w mieszkaniu blisko 300 działek marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Decyzją prokuratora, 52-latek został objęty policyjnym dozorem, ma również zakaz opuszczania kraju. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.