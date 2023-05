200 tys. zł dofinansowania dla Sosnowca na rzecz walki ze smogiem!

Przedstawiciele Sosnowca odebrali dwa czeki na łączną kwotę 200 tys. zł w ramach pilotażowej edycji Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Wczoraj, 23 maja, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zakończono pilotażową edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. W puli znalazło się łącznie 5,7 mln zł, z czego blisko 5 mln zł rozdysponowano w ramach konkursu na „Inicjatywę Antysmogowa”, a pozostałe środki otrzymało 5 gmin najlepiej radzących sobie z poprawą jakości powietrza w ramach konkursu „Gmina pełną piersią”.

Sosnowiec był jedną z 30 gmin, które uzyskały dofinansowanie w konkursie na „Inicjatywę Antysmogowa”. Do naszego miasta trafiło łącznie 200 tys. zł dofinansowania. 150 tys. zł ma zostać przeznaczone na zakup drona antysmogowego wraz z osprzętem i akcesoriami, natomiast 50 tys. zł przeznaczone zostanie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1.

– Cieszę się, że pierwsza odsłona programu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. To znaczy, że świadomość ekologiczna rośnie. Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza jest przedsięwzięciem cyklicznym. Na początek w ramach dwóch konkursów - „Gmina pełną piersią” oraz „Inicjatywie antysmogowej” do rozdysponowania było 5,7 mln zł. Sukcesywnie będziemy te środki zwiększać. Bo to jest inwestycja w zdrowie – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.