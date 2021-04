20-latek okradał altany działkowe w Sosnowcu i Rudzie Śląskiej

Sosnowieccy kryminalni z trzeciego komisariatu ustalili sprawcę szeregu włamań do altan na ogródkach działkowych. 20-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia.

Od września do grudnia ubiegłego roku w rejonie podległym Komisariatowi Policji III w Sosnowcu doszło do serii włamań do altan znajdujących się na ogródkach działkowych. Łupem złodzieja padały wszystkie przedmioty, które przedstawiały dla niego wartość: elektronarzędzia, narzędzia ogrodowe, drobne urządzenia i inne elementy wyposażenia altan. Na podstawie zgromadzonych w postępowaniach informacji śledczy ustalili, że najprawdopodobniej za wszystkimi tymi kradzieżami stoi jeden i ten sam sprawca. Ustalili jego dane, jednak zatrzymanie 20-latka sprawiało trudności - często zmieniał on miejsca swojego pobytu. Ostatecznie do kryminalnych wpłynęła informacja, że poszukiwany przez nich sprawca został zatrzymany przez śledczych z Rudy Śląskiej. Jak się okazało, do sprawy dotyczącej także kradzieży. 20-latek został doprowadzony przed oblicze sosnowieckich śledczych i usłyszał zarzuty dokonania łącznie 7 włamań na terenie Sosnowca. Grozi mu 10 lat więzienia.