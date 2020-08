Zniżki na ubezpieczenie OC - zobacz, jak sprawdzić

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ubezpieczenie komunikacyjne to podstawa do poruszania się samochodem po Polsce, niemal tak ważna jak posiadanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Jest też dość drogą przyjemnością, bo średnie ceny OC w 2020 roku oscylują w okolicach 680 złotych. Można spodziewać się jeszcze ich wzrostu. Co ciekawe, nie każdy płaci tyle samo, a cena jest uzależniona na przykład od... wieku i doświadczenia kierowcy. Wtedy istotne stają się zniżki OC – zobacz, jak sprawdzić, czy Ci przysługują i w jakiej wysokości.

Jak sprawdzić zniżki OC i komu przysługują?

Ubezpieczyciele bardzo cenią sobie rozsądek i jak najmniejsze ryzyko. To oczywiście kwestia przychodów i kosztów – gdy kierowca nie ponosi szkód, nie powoduje kolizji, to towarzystwo nie musi wypłacać odszkodowań. Dlatego też na najniższą cenę OC mogą liczyć kierowcy z większym doświadczeniem, a dokładniej ci, którzy najdłużej jeżdżą bez wypadków i stłuczek.

Zniżki OC to swego rodzaju rabat na ubezpieczenie. Przysługują kierowcom, którzy w kolejnych latach jeździli bez stłuczek, udowadniając niejako, że są odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zniżki naliczane przez lata w jednej firmie nie przepadną, gdy zmienimy ubezpieczyciela na innego, podobnie jak w przypadku zmiany samochodu na nowy.

Warto wytłumaczyć także jak naliczane są zniżki i czy dzięki nim rzeczywiście można uzyskać tanie ubezpieczenia OC, a sprawdzić to można za pomocą kalkulatora OC na stronie https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac. W każdym towarzystwie szczegóły mogą się różnić, ale co do zasady, maksymalna zniżka, jaką można osiągnąć to 60% za samą bezszkodową jazdę. Zdarzają się odstępstwa od normy w postaci 80% w niektórych firmach, ale to pojedyncze przypadki. Po ilu latach możesz uzyskać wspomniane 60%? Ponownie, w większości sytuacji po 6 latach, bo 1 rok bezszkodowej jazdy równa się 10% zniżki. Przypominamy – to jednak jest uzależnione od towarzystwa ubezpieczeniowego, i czasem 3 lata bezszkodowej jazdy mogą się równać zaledwie 20% maksymalnej zniżki.

Samo naliczanie zniżek jest uzależnione od wieku kierowcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają wiek, od którego możliwe jest budowanie swojej zniżki bezszkodową jazdą. Najczęściej jest to granica 22. lub 26. urodzin. Młodzi kierowcy muszą więc poczekać, aż będą mogli naliczać zniżkę za bezszkodową jazdę.

Sprawdź, czy przysługują Ci zniżki OC

Trochę to wszystko skomplikowane – zasady, warunki, lata bezszkodowej jazdy i różne kryteria poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli zastanawiasz się, jak sprawdzić ile masz zniżek OC, oto kilka sprawdzonych sposobów:

Informacje z ostatniej polisy OC – to najszybszy, najprostszy sposób weryfikacji. Znajdź swoją poprzednią polisę ubezpieczeniową z poprzedniego roku. Powinny na niej znajdować się informacje o zniżkach – jeśli ich tam nie ma, sprawdź pozostałą dokumentację lub po prostu zadzwoń do ubezpieczyciela,

Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego – jest to dokument wystawiany przez ubezpieczyciela po zawarciu umowy. Na podstawie zawartych z nim danych z łatwością policzysz, ile zniżki obecnie Ci przysługuje,

Zaświadczenie o zniżkach z UFG – poprzez stronę internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można wygenerować dokumentację o historii ubezpieczeniowej. Załóż konto i przejdź weryfikację, a będziesz mógł sprawdzić, ile zniżki OC Ci przysługuje.

