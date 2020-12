Wsparcie dla firm przynosi efekty. Podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

W Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się, transmitowana online, konferencja podsumowująca działania związane z uruchomionym wiosną tego roku z inicjatywy marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, Śląskim Pakietem dla Gospodarki. Na wsparcie dla przedsiębiorców przeznaczono w sumie aż 1,4 mld zł.

Śląski Pakiet dla Gospodarki, zainicjowany przez marszałka Jakuba Chełstowskiego jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej sygnowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Śląskie było jednym z trzech pierwszych regionów w Europie, gdzie wdrożono programy wsparcia na tak dużą skalę.

Dane dotyczące bezrobocia w województwie na razie są optymistyczne. W tej chwili nie przekracza ono poziomu 5 procent.

W realizację Pakietu zaangażowanych jest pięć instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych jego Filarów: Fundusz Górnośląski, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Ogłoszony 6 kwietnia br. Śląski Pakiet dla Gospodarki wart był pierwotnie miliard złotych, jednak sukcesywnie zwiększano środki pomocowe. W ramach drugiego etapu zwiększono pulę o dodatkowe 367 mln zł, a także dokonano przesunięcia środków pomiędzy filarem pierwszym (pożyczki), a drugim i trzecim (dotacje).

Po zmianach wsparcie w ramach pięciu filarów Pakietu dotyczy następujących działań, na jakie przewidziano prawie 1,4 mld zł: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne na inwestycje oraz innowacje w MŚP (360 mln zł przy czym konkurs trwał od 28 kwietnia do 24 czerwca i podzielony był na 4 rundy), samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia mśp (57 mln zł), wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie (20 mln zł).

O wsparciu dotacyjnym dla MŚP, sukcesie konkursu, który przyniósł rekordową ilość wniosków mówił dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra, prezentując etapy naboru oraz efekty w postaci projektów wybranych do dofinansowania.

Zarówno Pakiet, jak i konkurs „Inwestycje w MŚP” to zadania wyjątkowe, na niepewne i pełne niepokoju czasy. Udało nam się sprawnie opracować procedury, pozwalające na wprowadzenie udogodnień, przyspieszających realizację konkursu. Dziś możemy powiedzieć, że nabór ten był i ciągle jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Do niedawna rekordem był pierwszy konkurs dotacyjny na innowacje w ramach perspektywy 2014-2020, gdzie złożono ponad 540 projektów, tymczasem w tegorocznym naborze „Inwestycje w MŚP” złożono 2285 wniosków. Przedsiębiorcy, borykający się z różnymi problemami w wyniku kryzysu zdrowia publicznego, zobaczyli w III Filarze szansę, którą postanowili wykorzystać. Za nami wybór, ocena i podpisywanie umów z trzech rund, do dofinansowania wybrane zostały już projekty na łączną kwotę blisko 190 milionów złotych. Cieszy również to, że wśród projektów wybieranych do dofinansowania jest sporo projektów z branż, które najmocniej ucierpiały w wyniku pandemii, takich jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo, czy różnego rodzaju usługi. Do oceny merytorycznej pozostało 1121 projektów z rundy czwartej. Liczymy, że zakończenie prac Komisji Oceny Projektów nastąpi do końca roku – podsumował dyrektor ŚCP.