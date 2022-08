Wózki widłowe w różnych branżach – do jakich prac się przydadzą?

Wózki widłowe są wykorzystywane do pracy w wielu różnych gałęziach przemysłu. Ułatwiają codzienną pracę w magazynach, hurtowniach, na placach budowy. W tym wpisie odpowiemy na pytanie, w jakich konkretnie pracach sprawdzą się wózki widłowe i czy to dobre rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Do czego służą i gdzie są wykorzystywane wózki widłowe?

Mówiąc najogólniej, wózki widłowe wykorzystujemy do transportu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, magazynów, hal produkcyjnych. Dzięki nim zatrudnieni mogą pracować znacznie wydajniej. Standardowo wózki widłowe wykorzystuje się zarówno na otwartej przestrzeni, np. na placach budowy, jak i w zamkniętych pomieszczeniach oraz w magazynach.

Kiedy wózki widłowe są najbardziej przydatne?

W sytuacji, kiedy konieczny jest transport ładunku z jednego punktu do drugiego. Dobór wózka widłowego trzeba uzależnić oczywiście od ciężaru ładunków oraz od odległości, którą należy pokonać.

Kiedy trzeba umieścić ładunki na wyższych półkach czy regałach. W wielu halach oraz magazynach przestrzeń jest zorganizowana tak, że towar umieszcza się na znacznych wysokościach - to pozwala zaoszczędzić miejsce, ale jednocześnie wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu, by prace mogły przebiegać sprawnie.

Wynajem lub kupno wózków widłowych – w jakich branżach się sprawdzi?

Duże znaczenie odgrywają wózki widłowe w branżach, w których istotne jest magazynowanie towaru i jego transportowanie.

Rolnictwo i sadownictwo

Rozwój rolnictwa oraz sadownictwa przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na wózki widłowe. Dzięki nim praca na plantacjach czy w sadach staje się znacznie łatwiejsza. Kupno czy wynajem wózków widłowych? Które z rozwiązań jest korzystniejsze? To zależy od wielu czynników, ale wynajem daje możliwość skorzystania ze sprzętu w szczycie sezonu i w okresie nagromadzenia prac, wiosną lub jesienią, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. W trudnych warunkach, na stromym, nieutwardzonym gruncie bardzo dobrze sprawdzą się wózki terenowe. W zależności od potrzeb można wybrać wózek terenowy o udźwigu od 2,6 tony do 5 ton.

Wózki widłowe w budownictwie

Wózki widłowe znajdują zastosowanie w trakcie wykonywania różnorodnych prac budowlanych. Rozległy plac budowy to specyficzny teren, dlatego często inwestorzy szukają wózków widłowych na nieutwardzony teren. Tego typu maszyny są wygodnym rozwiązaniem w trakcie transportu chociażby materiałów budowlanych o dużej wadze, np. worków z materiałami budowlanymi. Na placach budowy wózki widłowe na nieutwardzony teren świetnie sprawdzają się w czasie rozładowywania towarów, np. cegieł, pustaków i innych. Dedykowany sprzęt można przejrzeć na stronie: https://movincar.pl/nowe-wozki-widlowe-terenowe. Dostępne modele wyróżniają się dużą stabilnością tak ważną w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Wózki widłowe w branży spożywczej

Logistyka w branży spożywczej jest specyficzną działalnością. Różni się od standardowych prac realizowanych w halach produkcyjnych. Żywność jest towarem, którego przechowywanie wymaga utrzymania odpowiednich temperatur, dopilnowania okresów do spożycia. Wózki widłowe są niezwykle ważne w czasie przygotowywania towarów do wysyłki, a także ich magazynowania. Pozwalają na szybkie przewiezienie palet z miejsca na miejsce, dzięki czemu praca staje się szybsza i łatwiejsza. Ma to niezwykle ważne znaczenie w sytuacji, kiedy żywność nie może zbyt długo przebywać w niekorzystnych warunkach. W naszej ofercie mamy całą gamę wózków widłowych magazynowych, które sprawdzą się do transportu towarów wewnątrz hal produkcyjnych, hurtowni i magazynów. Wyróżniają się one zwrotnością i cichą pracą.

Rodzaje wózków widłowych

Na rynku dostępne są różnego typu wózki widłowe. Wśród nich w zależności od napędu wyróżniamy wózki elektryczne, wózki spalinowe, a także wózki specjalnego przeznaczenia. Mowa tu o wózkach, które są przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych lub w warunkach narażenia na czynniki, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub stanowić zagrożenie dla operatora. Doskonałym przykładem są ekstremalnie niskie temperatury. Specjalne wózki do chłodni mają wzmocnioną konstrukcję i ogrzewaną kabinę operatora. Trzeba także liczyć się z innymi niekorzystnymi czynnikami wpływającymi na użyteczność urządzeń i komfort pracy. Jednym z nich jest wilgotność, a z drugim kwaśne odczyny. W każdym wypadku nabywając wózek, trzeba się upewnić, czy sprawdzi się on w warunkach aktualnie panujących w danym miejscu pracy.

Jak wybrać wózek widłowy w zależności od potrzeb?

Bardzo ważne, by przy wyborze wózka widłowego sprawdzić, czy nadaje się on do pracy w pomieszczeniach, jaki ma rodzaj napędu, z jakich materiałów jest wykonany. Podział wózków ułatwia norma HACCP. W halach produkcyjnych dobrze sprawdzają się wózki akumulatorowe, gdyż nie emitują spalin, nie szkodzą również przewożonej żywności. Dodatkowo takie urządzenia pracują cicho i wyróżnia je stosunkowo krótki czas ładowania.

Wózki widłowe oferowane w naszej firmie

Firma Movincar już od ponad 20 lat zajmuje się obsługą i serwisem transportu wewnętrznego w zakładach produkcyjnych, a także wynajmem długo- i krótkoterminowym wózków widłowych. W ofercie znajdują się różne maszyny, które sprawdzą się w odmiennych warunkach. Nasza firma dysponuje wózkami różnych marek: Manitou, Nissan, Toyota, Hyster z udźwigami od 1000 do 8000 kg.

Wózek widłowy – praktyczne rozwiązanie w wielu branżach

Wynajmując wózki widłowe, można zapewnić płynność dostaw i ułatwić pracownikom wykonywanie wielu zadań. To doskonałe uzupełnienie bazy innych urządzeń w przedsiębiorstwach w czasie, kiedy występuje zwiększona liczba zamówień. Dzięki wynajmowi można uzyskać to, co najważniejsze: dostępność wysokiej klasy urządzeń, które są przystosowane do warunków pracy w zakładzie w zależności od potrzeb i większą efektywność pracy. Wynajem pozwala dopasować liczbę używanych wózków do aktualnego zapotrzebowania przedsiębiorstwa bez ponoszenia nadmiernych kosztów.